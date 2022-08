Novità in arrivo per i videogiocatori su PC e Xbox. In queste ore, infatti, Microsoft, dando seguito alle indiscrezioni degli ultimi mesi, ha avviato una fase di test dedicata alla versione “family plan” del servizio in abbonamento Game Pass Ultimate. Questa nuova versione permette a più utenti di usufruire dei vantaggi del servizio con l’attivazione di un unico abbonamento familiare che garantirà un risparmio netto.

Il test è iniziato in Colombia e in Irlanda. La preview del nuovo abbonamento ad Xbox Game Pass in Irlanda è particolarmente interessante in quanto ci offre una prima indicazione in merito al prezzo in euro del servizio. Ecco tutti i primi dettagli sulla nuova evoluzione del servizio di abbonamento di Microsoft:

Via al test della versione familiare di Xbox Game Pass: un abbonamento per quattro utenti

La versione familiare di Xbox Game Pass Ultimate entra in una prima fase di test che potrebbe anticipare l’arrivo futuro del nuovo “family plan” su scala globale e, quindi, anche in Italia. Questo nuovo servizio consente a quattro utenti di condividere l’abbonamento Game Pass Ultimate con tutti i vantaggi del caso.

Il sistema funziona in modo simile all’abbonamento Microsoft 365 Family con un account principale che può invitare altri utenti con cui condividere i vantaggi offerti dal servizio. I tester che partecipano all’iniziativa hanno avuto modo di convertire il proprio abbonamento Ultimate nella nuova versione familiare.

Per gli utenti irlandesi, per il momento, tale servizio viene proposto al costo di 21,99 euro al mese con possibilità di condivisione tra 4 utenti per una spesa pari a circa 5,5 euro al mese per utente, meno della metà del costo attuale del Game Pass Ultimate. Ricordiamo che l’abbonamento a Game Pass Ultimate consente agli iscritti di poter sfruttare i seguenti vantaggi:

accesso ad un catalogo di giochi disponibili on demand (tra cui molti titoli inclusi già al Day One)

(tra cui molti titoli inclusi già al Day One) accesso ai giochi del catalogo EA Play senza costi aggiuntivi (normalmente il servizio attivato singolarmente costerebbe 3,99 euro al mese)

senza costi aggiuntivi (normalmente il servizio attivato singolarmente costerebbe 3,99 euro al mese) tutti i vantaggi di Xbox Live Gold inclusi a partire dalla possibilità di giocare in multiplayer con le console Xbox

inclusi a partire dalla possibilità di giocare in multiplayer con le console Xbox accesso al servizio Xbox Cloud Gaming per giocare in streaming ai vari giochi Xbox anche da PC e smartphone

La condivisione dell’abbonamento, un tema particolarmente discusso tra i servizi di streaming, rappresenta un elemento che, potenzialmente, potrebbe rendere questa nuova versione del Game Pass ancora più interessante e attrattiva, considerando i tanti contenuti inclusi ed il costo ridotto del servizio. Per il momento, non ci sono informazioni in merito alle tempistiche del test. Nel corso delle prossime settimane potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti sul servizio che, a breve, potrebbe entrare in fase di test anche in Italia.

