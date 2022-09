Il produttore cinese HUAWEI, al rientro ad IFA dopo alcuni anni, ha scelto proprio l’importante manifestazione fieristica berlinese dell’elettronica di consumo per presentare alcune novità che vanno a rintuzzare il proprio catalogo.

Oltre ai due smartphone della serie Nova 10 e al tablet MatePad Pro 11, di cui vi abbiamo parlato all’interno di un pezzo dedicato sul nostro portale TuttoAndroid, l’azienda ha mostrato la nuova generazione del proprio laptop HUAWEI MateBook X Pro, già presentato in Cina alla fine del mese di luglio e dotato dei processori Intel Core di dodicesima generazione, e lo smartwatch medico HUAWEI Watch D.

HUAWEI MateBook X Pro guadagna i processori Intel Core di 12a generazione

HUAWEI MateBook X Pro si aggiorna anche in Europa in occasione di IFA 2022, così come già avvenuto in Cina nel mese di luglio, guadagnando il processore Intel Core i7-1260P, tenuto a bada dal nuovo sistema di raffreddamento HUAWEI Shark Fin Fan (che prolunga l’uso efficienza della macchina), e tante altre chicche su costruzione e funzionalità.

Il lancio italiano del nuovo HUAWEI MateBook X Pro con processori Intel Core di dodicesima generazione è accompagnato dalle parole di Steve Huang, General Manager di HUAWEI CBG Italia:

“Huawei è da sempre impegnata nel portare significative innovazioni con tutti i prodotti dedicati allo smart office. Il nuovo HUAWEI MateBook X Pro ne è la prova. Come laptop top di gamma Huawei, il nuovo MateBook X Pro porta l’esperienza dell’utente verso nuove vette grazie all’aggiornamento di vari elementi, a partire dal display fino alle prestazioni, alla connettività e alla gestione delle smart conference e dell’ interazione con gli altri dispositivi.”

HUAWEI MateBook X Pro è un laptop ultra-leggero di fascia alta, realizzato con un nuovo telaio con finitura opaca in metallo e texture satinata al tatto, scelta che il produttore cinese sostiene essere in controtendenza rispetto agli altri laptop che puntano all’utilizzo di leghe di alluminio lucido. Tra i materiali utilizzati rientrano le leghe di magnesio che fanno in modo che il laptop pesi solo 1,26 kg e misuri 310 x 221 x 15,6 mm.

Un’altra peculiarità di questo notebook è indubbiamente il display, FullView con risoluzione 3.1K (in 3:2) e frequenza di aggiornamento a 60 o 90 Hz su una diagonale da 14,2 pollici, rivestito da uno strato antiriflesso Nano Optical AR a controllo magnetico (per migliorare la leggibilità) e circondato da cornici molto ridotte che portano il rapporto schermo-corpo al 92,5%: tra le specifiche del display rientrano il supporto alle gamme bicolore P3 e sRGB con ΔE medio inferiore a 1, per offrire all’utente un’esperienza coinvolgente e immersiva; HUAWEI MateBook X Pro è, inoltre, il primo laptop in assoluto a ottenere la certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0, sintomo della ricerca di un completo comfort visivo.

A completare l’esperienza multimediale, troviamo sei altoparlanti HUAWEI SOUND con set-up a frequenza divisa, quattro microfoni che rilevano le onde sonore fino a 5 metri di distanza e una fotocamera HD (con funzionalità di cambio sfondo, filtro bellezza a livello hardware e modalità intelligenti di utilizzo) posizionata nella cornice superiore.

HUAWEI MateBook X Pro è pensato anche e soprattutto per le esperienze di smart office: tramite la funzionalità Super Device, il laptop è in grado di connettersi con smartphone e tablet del produttore cinese, implementando la collaborazione cross-device. Ultima novità introdotta con questo modello è rappresentata dal touchpad HUAWEI Free Touch dotato di feedback aptico che si sposa al meglio con le gesture messe a disposizione degli utenti tramite l’app PC Manager.

Dal punto di vista della connettività, HUAWEI MateBook X Pro offre il supporto a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 mentre, per quanto concerne le porte, il laptop offre 2 porte USB-C (sul lato destro), 2 porte Thunderbolt 4 (sul lato sinistro) e un jack audio da 3,5 mm (combo tra microfono e cuffie).

HUAWEI Watch D è un dispositivo medico certificato

Un’altra novità, almeno per quanto concerne il mercato europeo, presentata dal produttore cinese a IFA 2022 è lo smartwatch HUAWEI Watch D, smartwatch che include un sistema innovativo per la pressione sanguigna e che verrà lanciato sul mercato europeo come dispositivo medico certificato, puntando sull’accuratezza delle informazioni fornite agli utenti.

HUAWEI Watch D era infatti già stato presentato in Cina nel dicembre del 2021 ed è pensato per essere un vero e proprio assistente sanitario al polso: si tratta di un dispositivo realizzato con una scocca in alluminio e misura 51 x 38 x 13,6 mm; lo schermo rettangolare che domina la parte superiore è AMOLED e misura 1,64 pollici nella diagonale, offrendo una densità di 326 ppi (la risoluzione è 456 x 280 pixel). La batteria integrata permette di raggiungere fino a 7 giorni di autonomia.

In occasione del lancio italiano del nuovo smartwatch della casa si è espresso Pier Giorgio Furcas, Vice-General Manager di Huawei Italia:

“Abbiamo deciso di fare un passo in avanti nei confronti dei consumatori più attenti alla cura del benessere e della qualità della vita progettando uno smartwatch pensato esclusivamente come alleato della salute. Tra le molteplici funzionalità e app degli smartwatch degli ultimi anni, quelle di supporto al benessere psico-fisico sono sicuramente le più utilizzate. I nostri wearable monitorano da sempre gli indicatori dell’attività sportiva, il sonno o i livelli di stress ma HUAWEI Watch D rappresenta nel mercato l’innovazione da polso principalmente dedicato alla salute.”

Dal punto di vista dei monitoraggi messi a disposizione dell’utente, HUAWEI Watch D supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca (ECG), il monitoraggio scientifico del sonno, il monitoraggio costante della SpO2, il rilevamento della temperatura cutanea, il monitoraggio dello stress e tanto altro, fra cui rientrano oltre 70 modalità di allenamento.

Lato connettività, HUAWEI Watch D offre Bluetooth 5.1, NFC e GPS. Infine, la funzionalità ECG certificata presente su questo dispositivo arriverà presto anche su un altro orologio della casa, ovvero HUAWEI Watch GT3 Pro.

Prezzi e disponibilità di queste due novità targate HUAWEI

Il nuovo HUAWEI MateBook X Pro con processori Intel Core di dodicesima generazione, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD è disponibile da oggi in Italia al prezzo di 2199 euro nella sola colorazione Ink Blue. Per questo laptop di fascia alta, il produttore cinese ha pensato a due interessanti promozioni sul proprio store ufficiale:

Fino al 5 settembre sarà possibile usufruire di un coupon che dà diritto ad uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino (per acquistare il laptop a 2099 euro).

sul prezzo di listino (per acquistare il laptop a 2099 euro). Fino al 19 settembre, chi acquista laptop riceverà in regalo il monitor wireless HUAWEI MateView.

Acquista il nuovo MateBook X Pro 2022 sullo store ufficiale HUAWEI

Lo smartwatch HUAWEI Watch D, invece, sarà disponibile in Italia a partire dal mese di ottobre al prezzo di 399,90 euro: in prossimità del lancio, il produttore cinese lancerà alcune promozioni dedicate a questo nuovo smartwatch.

