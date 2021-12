Via i veli dallo smartwatch Huawei Watch D, l’ultimo gioiellino indossabile del colosso cinese presentato ieri assieme al pieghevole Huawei P50 Pocket. Si tratta di un orologio di fascia elevata dotato di varie funzioni interessanti, registrato in Cina come dispositivo medico di classe II dalla FDA perché in grado di rilevare vari parametri vitali.

Caratteristiche e funzioni di Huawei Watch D

Il nuovo smartwatch di Huawei si presenta con una scocca in alluminio piuttosto massiccia (queste le dimensioni: 51 x 38 x 13,6 mm per un peso di 40,9 grammi senza cinturino) e uno schermo rettangolare di tipo AMOLED che misura 1,64 pollici di diagonale, con 456 x 280 pixel che significano una densità di 326 ppi. Fino a 7 giorni di utilizzo standard l’autonomia dichiarata dal produttore.

Oltre al Bluetooth 5.1, all’NFC e al GPS, Huawei Watch D è dotato di una sfilza di sensori che lo collocano fra gli orologi più ricchi del settore: IMU a 6 assi (accelerometro e giroscopio), sensore di temperatura, ALS, sensore ambientale, cardiofrequenzimetro Huawei TruSeen 5.0+, sensore per il rilevamento dell’ossigenazione del sangue e del sonno TruSleep 2.0, sensore per lo stress Huawei TruRelax, e altro ancora.

La certificazione IP68 contro acqua e polvere lo rende utilizzabile anche per lo sport: conta oltre 70 modalità sportive di serie gestibili tramite l’app Huawei Sports Health, app che permette di monitorare anche i parametri relativi alla salute. Come anticipato, è difatti questa la peculiarità cardine di Huawei Watch D che consente di rilevare l’aterosclerosi e le aritmie, o misurare la pressione arteriosa in maniera precisa grazie a varie chicche (c’è un polimero integrato, del materiale resistente alla tensione nel cinturino e una fibbia a farfalla per maggiore stabilità, ad esempio). Ciò comporta un margine di errore pari a ±3 mmHg nella rilevazione, secondo quanto dichiarato.

Prezzo e disponibilità di Huawei Watch D

Huawei Watch D è disponibile in Cina da domani, 25 dicembre, in due colori (nero e alluminio) al prezzo di 2988 yuan, circa 414 euro al cambio attuale. Al momento non sono ancora emerse informazioni relative a un’eventuale commercializzazione oltrefrontiera, o magari europea; ma in tal caso vi terremo aggiornati.

