Giornata piena ieri per Huawei, che ha tenuto in Cina un evento ricco di nuovi prodotti, che ha visto protagonisti Huawei Matepad Pro 11″, HarmonyOS 3, ma anche un nuovo portatile, Huawei MateBook X Pro 2022 e uno smartwatch: Huawei Watch 3 Pro New. E in tutto ciò, da segnalare anche l’avvio del roll out della nuova versione del sistema operativo di Huawei, HarmonyOS 3 per l’appunto, che ora è in fase di rilascio per la serie di smartwatch Watch 3, sul mercato natio, s’intende. Mettetevi comodi, ecco qua tutte le novità svelate.

Huawei MateBook X Pro 2022 nei dettagli

Partiamo dal nuovo portatile, Huawei MateBook X Pro 2022 che pur essendo stato presentato a inizio anno con i processori Intel di undicesima generazione, ora si presenta con i più recenti disponibili sul mercato. C’è un Intel Core i7-1260P a bordo, affiancato da 16 GB di RAM e da unità SSD che arrivano a 1 TB di memoria. Il display è un 14,2 pollici con rapporto d’aspetto di 16:10, frequenza d’aggiornamento a 90 Hz e risoluzione 3,1K (3120 x 2080 pixel).

Nuove le colorazioni disponibili per Huawei MateBook X Pro in versione 2022, che oltre alla classica Space Grey si presenta anche in blu o in bianco. Il prezzo? Sul mercato cinese si parte da 8999 yuan, circa 1.312 euro secondo il cambio attuale. Ma al momento, non sappiamo ancora se arriverà anche da noi.

Huawei Watch GT 3 Pro New, il primo con HarmonyOS 3

Voltiamo pagina per passare allo smartwatch, il primo smartwatch con a bordo la nuova versione del sistema operativo di Huawei: HarmonyOS 3. Si chiama Huawei Watch GT 3 Pro New e, come si intuisce dal nome, è in sostanza una mera variante del GT 3 Pro già ufficializzato in Italia lo scorso maggio. La novità principale è la seguente: la presenza della funzione ECG. Ma grazie ala nuovo OS tale smartwatch guadagna anche le indicazioni passo-passo per la navigazione e qualche altra funzionalità.

Il problema è che non è detto che le varie funzioni che lo contraddistinguono arrivino anche da noi, questione che si ripercuote anche sullo stesso smartwatch, che per il momento è riservato al mercato cinese, dove è in vendita al prezzo di 2899 yuan nella versione fashion e a 3599 yuan nella versione premium, rispettivamente 423 euro e 525 euro secondo il cambio attuale.

La prima beta di HarmonyOS 3 in roll out per la serie Watch 3

Secondo quanto comunicano i colleghi di Huawei Central, HarmonyOS 3 sarebbe già in fase di rilascio, sotto forma di beta, per Huawei Watch 3 e Huawei Watch 3 Pro. Il mercato di riferimento, anche in questo caso, è quello cinese, test che fanno parte di sperimentazioni che per gli smartphone sono già cominciate e che lasciano pensare a un prossimo lancio della versione stabile non prima dell’autunno. Comunque, vi terremo aggiornati.

