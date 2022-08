Dopo aver chiuso la divisione mobile più di un anno fa, negli ultimi mesi LG si è portata sempre più vicino al mondo delle auto elettriche: in veste di fornitore di Tesla, come azienda alleata per la realizzazione dei sistemi di infotelematica di Mercedes EQS e, di recente, anche come fornitore di soluzioni integrate per le future colonnine di ricarica.

Non dovrebbe sorprendere poi molto la notizia annunciata nella giornata di oggi relativa alla nuova alleanza di LG con Honda che sancisce una joint venture nata per la produzione di batterie negli Stati Uniti d’America. Un passo deciso e anche necessario, questo, che dà il via a un nuovo corso per il colosso sudcoreano, in un terreno fertile che abbisogna di nuova linfa.

Un maxi investimento e una gigafactory per la produzione di batterie da LG e Honda

Con questo accordo LG e Honda hanno annunciato di voler investire complessivamente 4,4 miliardi di dollari e di creare un nuovo stabilimento negli Stati Uniti che mira ad avere una capacità di produzione annua di circa 40 GWh. Il tutto sarà riservato esclusivamente agli stabilimenti di Honda situati in Nord America, mentre ancora non è stato annunciata la sede dove nascerà quella che sarà di fatto una gigafactory che le due società mirano a iniziare a costruire all’inizio del prossimo anno. L’avvio della produzione in serie delle batterie agli ioni di litio con architettura a sacchetto per i futuri veicoli elettrici è previsto per la fine del 2025.

La nostra joint venture con Honda è un’altra pietra miliare nella nostra strategia a medio e lungo raggio per la promozione dell’elettrificazione in un mercato in rapida crescita come quello del Nord America […] Aspiriamo a posizionarci come uno dei principali innovatori nel settore delle batterie ha dichiarato il CEO di LG Energy Solution Youngsoo Kwon.

D’altra parte, l’obiettivo di Honda è raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 sia per i prodotti che per le attività aziendali, obiettivo raggiungibile proprio con il supporto di LG, come ha affermato Toshihiro Mibe, il presidente, CEO e Direttore Rappresentante di Honda Motor Co., LTD, che nel comunicato stampa relativo parla in questi termini: In linea con il nostro impegno di lunga data per realizzare prodotti vicini ai clienti, Honda si impegna nell’approvvigionamento locale di batterie per veicoli elettrici, che è un aspetto fondamentale per questi ultimi. Tale iniziativa negli Stati Uniti con LGES (LG Energy Solution), il principale produttore mondiale di batterie, farà parte di un approccio siffatto.

Senza dubbio si tratta di una mossa da parte di Honda che mira a rafforzare la produzione interna garantendo la fornitura immediata di componenti fondamentali come le batteie, un punto che la pandemia (e non solo) ha messo in seria difficoltà di recente, rallentando il settore automobilistico e molti altri ambiti. E per questo LG sarà di supporto al costruttore giapponese con un maxi investimento e un progetto di una gigafactory di cui senz’altro sentiremo parlare in futuro.

