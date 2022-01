La testata tecnologica coreana TheElec ha riportato che LG e Samsung starebbero attualmente partecipando a una gara per aggiudicarsi un’importante fornitura di moduli per fotocamere da destinare a Tesla.

LG Innotek è già uno dei fornitori di fotocamere di Tesla con un contratto che ammonterebbe a 840 milioni di dollari per fornire fotocamere destinate a veicoli come Model 3 e Model Y. Ma considerando che il colosso di Musk punta a incrementare la propria capacità di produzione e consegna di veicoli elettrici nel 2022, il fabbisogno di telecamere a breve termine aumenterà notevolmente.

Le offerte sarebbero relative ai moduli fotocamera per la berlina Tesla Model S, il SUV Model X, la berlina Model 3, il crossover Model Y e veicoli ancora da rilasciare come Cybertruck e Tesla Semi.

La dimensione totale del contratto sarebbe dunque sostanziale e potrebbe rappresentare una notevole opportunità per aziende come Samsung Electro-Mechanics e altri produttori di fotocamere di paesi come Taiwan.

LG e Samsung in lizza per i moduli delle fotocamere Tesla

Fino allo scorso anno si vociferava che la fornitura di moduli fotocamera Tesla appartenesse per il 60-70% a LG Innotek e per il 30-40% a Samsung Electro-Mechanics, ma secondo gli analisti del settore Samsung Electro-Mechanics potrebbe incrementare la sua quota circa del 50% a seconda di come andranno le trattative.

La testata sudcoreana ha anche menzionato una cifra intorno a 1,5-2 milioni di unità Tesla relativamente a quest’anno, una stima che sembra abbastanza in linea con le attuali aspettative per il 2022. Secondo quanto riferito, il processo di offerta dovrebbe concludersi entro il primo trimestre di quest’anno.

Potrebbe interessarti: Le auto elettriche superano le diesel in Europa