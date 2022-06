Non è la prima volta che su queste pagine vi parliamo del binomio LG e automobili, in veste di fornitore di Tesla e come azienda partner per i sistemi di infotelematica di Mercede EQS, ad esempio. Dopo aver chiuso la divisione mobile più di un anno fa, la società di Seul sta guardando infatti verso nuovi orizzonti, settore automobilistico compreso. È di oggi infatti la notizia di una nuova acquisizione, quella del fornitore di soluzioni di ricarica per EV AppleMango Co., che porta LG dritto verso gli stalli di ricarica delle auto elettriche, e volendo degli altri mezzi del settore della micromobilità.

Colonnine di ricarica LG in arrivo?

Per ora è difficile anche solo immaginare delle colonnine di ricarica marcate LG, almeno da noi. La strada da fare è ancora molta visto che l’acquisizione di AppleMango in questione è solo un primo passo, fra l’altro compiuto in casa, verso il combattuto settore della ricarica di veicoli elettrici.

AppleMango è infatti un fornitore sudcoreano di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici, azienda che dal 2019 sviluppa tecnologie e sistemi proprietari in questo specifico settore. Tale acquisizione, spiega LG nel comunicato dedicato, garantirà l’accesso all’infrastruttura di ricarica lavorando a stretto contatto con GS Energy e GS Neotek, entrambe società che lavorano nel mondo della ricarica.

L’obiettivo di LG è diventare un fornitore di soluzioni integrate, capace di creare sistemi di gestione e di ricarica per veicoli elettrici sviluppati internamente. Una mossa, questa, che si posiziona al fianco degli sforzi dell’azienda nel settore della componentistica per veicoli, fra cui la fornitura di batterie per veicoli elettrici, sistemi di accumulo e di gestione dell’energia.

Si prevede che il mercato della ricarica di veicoli elettrici cresca rapidamente vista la crescente domanda di veicoli più ecologici. Sfruttando il nostro know-how e la nostra esperienza nel settore B2B offriremo soluzioni di ricarica per veicoli che saranno integrate e personalizzate, migliorando la competitività del nostro business e assicurando la nostra disponibilità per le opportunità future ha dichiarato in tale occasione Paik Ki-mum, vicepresidente senior di LG Electronics Business Solutions Company.

L’azienda ha dichiarato che entro quest’anno stabilirà una linea di produzione di caricabatterie per veicoli elettrici presso il centro LG Digital Park, in Corea del Sud, con l’obiettivo di fornire soluzioni di ricarica personalizzate e specifiche per ogni ambiente, dalle residenze private ai centri commerciali, dagli alberghi alle istituzioni pubbliche. Insomma, l’impegno di LG in questi termini pare palese e ben delineato ormai; presto ne sapremo certamente di più.

