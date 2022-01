Il nuovo sistema In-Vehicle Infotainment (IVI) di LG sarà una delle principali caratteristiche della nuova Mercedes EQS, la berlina elettrica che rappresenta il vero punto di riferimento della nuova gamma a zero emissioni EQ, inaugurata qualche anno fa con il debutto del SUV EQC. La partnership con LG rappresenta un importante punto di partenza per Mercedes che punta ad offrire alle sue auto elettriche il massimo livello di tecnologia disponibile e tutte le risorse utili per massimizzare la sicurezza a bordo. Vediamo i dettagli sulle funzionalità della nuova EQS garantite dalle tecnologie di LG:

Cos’è il sistema IVI di LG integrato sulla Mercedes EQS

La nuova Mercedes EQS può contare su di un pannello che copre tutta la plancia, dal montante sinistro a quello destro. Questo sistema, denominato MBUX Hyperscreen è composto, in realtà, da tre diversi display. Partendo da sinistra, ovvero dal lato guidatore, abbiamo un display LCD per il quadro strumenti (Instrument Cluster Display) e due schermi OLED, uno per la navigazione (Central Information Display) ed uno per il passeggero (Co-Driver Display) che, occorrenza può diventare un vero e proprio copilota.

I tre display sono coperti da un unico vetro che crea un effetto senza soluzione di continuità, adeguandosi alle linee curve della plancia dell’ammiraglia elettrica della casa tedesca. Mercedes ha quindi lavorato con LG per integrare il sistema IVI, adattandolo alla forma curva e panoramica della sua Mercedes EQS. L’azienda coreana si è perciò occupata dello sviluppo delle tecnologie di base implementate nel display, dalla saldatura del display curvo al trattamento della superficie.

Da notare che il sistema IVI proposto dalla nuova EQS garantisce anche la possibilità di sfruttare nuove tecnologie in grado di massimizzare il livello di sicurezza del veicolo e dei suoi passeggeri, andando ben oltre a quelli che sono gli standard attuali richiesti dal mercato. Per il guidatore e per i passeggeri, la possibilità di accedere con la massima semplicità al pannello strumenti ed ai sistemi di navigazione consentirà di massimizzare il comfort di bordo e di tenere sempre sotto controllo lo stato del veicolo.

LG, grazie anche alla sua partnership con Mercedes, punta a rafforzare il suo ruolo di fornitore di riferimento per le auto di nuova generazione. Tramite la divisione Vehicle component Solutions, infatti, LG sta portando avanti diverse collaborazioni con alcune delle principali realtà del mondo automotive. L’obiettivo è quello di affermarsi come fornitore di riferimento di soluzioni di connettività, infotainment e ADAS nel corso del prossimo futuro.