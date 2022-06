Vi avevamo già riportato la notizia, a inizio marzo, dell’intenzione di fondare una nuova società da parte di Sony e Honda; lo scopo era quello di unire le forze nel campo delle auto elettriche per progettare, realizzare e vendere insieme i veicoli.

Inizialmente le due società avevano siglato un memorandum d’intesa, paventando l’uscita del primo modello nel 2025, oggi arriva la firma dell’accordo di joint venture e il nome ufficiale scelto per la nuova società: Sony Honda Mobility Inc.

Il futuro colosso del settore automobilistico nascerà entro fine anno

Come già detto le vendite dei primi veicoli elettrici sono programmate per il 2025, entro la fine dell’anno corrente invece vedrà la luce la nuova società congiunta, che verrà fondata a Tokyo.

Sony e Honda detengono ciascuna una quota pari al 50%, dove il dirigente Honda Yasuhide Mizuno ricoprirà il ruolo di presidente e CEO, mentre Izumi Kawanishi di Sony le funzioni di presidente e COO.

Secondo gli accordi fra le due società, la partnership beneficerà dell’apporto di Sony per quel che concerne le tecnologie di imaging, rilevamento, telecomunicazioni, rete e intrattenimento; mentre Honda da parte sua contribuirà con le sue tecnologie all’avanguardia nel campo della sicurezza, l’ambiente, la capacità di sviluppo della mobilità, la tecnologia di produzione della carrozzeria degli autoveicoli nonché l’esperienza di gestione del servizio post vendita.

Ovviamente c’è grande entusiasmo da parte dei diretti interessati, come potete notare dalle dichiarazioni che vi riportiamo di seguito.

Yasuhide Mizuno presidente e CEO di Sony Honda Mobility Inc.: “Siamo molto lieti di firmare questo accordo di joint venture, che rappresenta la linea di partenza da cui ci imbarchiamo nella grande sfida di rivoluzionare la mobilità e creare nuovo valore. Abbiamo in programma di sfruttare appieno le risorse tecnologiche che le due società possiedono in diversi campi, come la tecnologia di rilevamento di Sony e le capacità di sviluppo della mobilità originali di Honda, per realizzare mobilità e servizi che ispirano ed entusiasmano i nostri clienti. Riunendo le competenze di entrambe le società, miriamo a aprire la strada in una nuova era“.

Izumi Kawanishi presidente e COO di Sony Honda Mobility Inc.: “Sono molto contento di aver raggiunto questo giorno, che rappresenta una tappa fondamentale nella realizzazione delle iniziative su cui abbiamo lavorato fino ad ora con l’obiettivo di contribuire all’evoluzione della mobilità. Unendo i numerosi punti di forza di Sony e Honda, intendiamo accelerare lo sviluppo e guidare l’evoluzione della mobilità realizzando la mobilità come uno spazio emotivo radicato nella sicurezza e nei servizi correlati“.

