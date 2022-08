Nella giornata di oggi Samsung ha annunciato, tramite un comunicato sulla propria newsroom statunitense, il lancio di una promozione che consentirà ai possessori di smart TV del colosso coreano di ricevere tre mesi gratis di abbonamento ad Apple TV+, la piattaforma di streaming del colosso di Cupertino che si sta facendo sempre più strada tra i servizi analoghi grazie a produzioni di successo come “CODA” – vincitrice di tre premi Oscar – e “Ted Lasso”, per citarne un paio.

Come ottenere tre mesi gratis di Apple TV+ con smart TV Samsung

La promozione è valida dalla giornata di oggi, 25 agosto 2022, fino al 28 novembre ed è effettivamente aperta ai possessori di smart TV Samsung a patto che questi siano modelli rilasciati nell’intervallo temporale tra il 2018 e il 2022 e possano supportare l’applicazione di Apple TV+.

Peraltro, l’iniziativa non è la prima nel suo genere e Apple stessa ci ha abituato a offrire il proprio servizio di streaming in promozione con vari produttori tra cui Vizio e PlayStation 5 grazie al quale si ha diritto a sei mesi gratuiti con un nuovo abbonamento o uno preesistente.

Questo particolare è ancora piuttosto nebuloso per quanto concerne la promozione dedicata alle smart TV Samsung, infatti è ancora da chiarire se solo i nuovi clienti del servizio di streaming potranno usufruire dei tre mesi gratis o se l’iniziativa è dedicata anche ai già clienti, come avviene per l’iniziativa legata alla PlayStation 5.

Qualora foste tra i fortunati a poter usufruire della promozione sarà sufficiente scaricare e aprire l’app di Apple TV sul proprio televisore Samsung e seguire le istruzioni per iniziare a godere dei tre mesi gratuiti.

