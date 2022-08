Samsung annuncia una collaborazione con Amazon Prime Video per offrire agli utenti esclusivi contenuti 8K dell’attesissima serie TV Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, in arrivo nei prossimi giorni sulla piattaforma streaming.

Contenuti 8K esclusivi per la serie TV de Il Signore degli Anelli sui TV Samsung

La nuova serie TV de Il Signore degli Anelli sarà disponibile su Prime Video a partire dal 2 settembre 2022, e i fan avranno accesso a contenuti esclusivi a risoluzione 8K solo con Samsung. L’azienda ha tenuto a New York un evento di proiezione di 25 minuti di contenuti tratti dai primi due episodi sul maxi schermo LED a tre piani presso il flagship store Samsung 837, e a partire da questa settimana ci sarà il debutto sugli schermi LED Samsung di Times Square (New York), Piccadilly Circus (Londra) e Piazza del Duomo (Milano). La casa sud-coreana sarà la prima a offrire contenuti della nuova serie a risoluzione 8K, attraverso un’anteprima realizzata con scene esclusive, e presto sarà disponibile uno speciale trailer in 8K.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porterà per la prima volta sullo schermo le eroiche leggende della Seconda Era della Terra di Mezzo: la serie sarà ambientata migliaia di anni prima delle vicende raccontate nella trilogia cinematografica e de Lo Hobbit, e trascinerà gli spettatori in un’epoca nella quale sono stati forgiati grandi poteri, i regni sono saliti alla gloria e poi caduti in rovina, improbabili eroi sono stati messi alla prova, la speranza è appena a un filo molto sottile e il mondo è minacciato dalle tenebre del più grande cattivo che sia mai uscito dalla penna di J.R.R. Tolkien.

“Collaborazioni come questa segnano un importante traguardo nel portare la tecnologia di visione più avanzata in 8K alla portata degli spettatori” ha dichiarato Simon Sung, Executive Vice President and Head of the Sales & Marketing Team of the Visual Display Business presso Samsung Electronics. “Per la prima volta, i fan potranno sperimentare le immagini mozzafiato de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sui TV Samsung Neo QLED 8K.”

“Quando abbiamo pensato a come far immergere i nostri fan nel mondo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la tecnologia e gli schermi eccezionali di Samsung ci sono sembrati una scelta naturale“, ha dichiarato Andrew Bennett, Vice President of Global Device Partnerships presso Prime Video. “La profondità, i dettagli e l’incredibile passione di Samsung per la serie ci hanno fatto intraprendere insieme un viaggio straordinario, che non vediamo l’ora di far vivere al pubblico.”

Gli appassionati potranno dunque vivere la Seconda Era della Terra di Mezzo con una risoluzione ancora più alta rispetto al solito, grazie al Neural Quantum Processor 8K di Samsung, per un’esperienza condita dal Dolby Atmos e dalla tecnologia Object Tracking Sound. Nell’attesa che arrivi il 2 settembre dobbiamo accontentarci del trailer finale della nuova serie.

