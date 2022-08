Dal 2021 Fitbit è una società controllata da Google, che la acquisita, superando svariati ostacoli, per una cifra di poco superiore ai 2 miliardi di dollari: da allora, tutti gli occhi sono stati puntati sugli scenari che si sarebbero potuti aprire in seguito all’acquisizione ma, almeno finora, Google, che presenterà ufficialmente il proprio primo smartwatch con Wear OS in autunno, ovvero Google Pixel Watch, sembra avere mantenuto separati gli ambiti.

In aggiunta, il catalogo Fitbit continua a crescere e a rinnovarsi, senza cedere alla tentazione di implementare Wear OS: l’azienda ha infatti lanciato ben tre nuovi dispositivi per la sua gamma di indossabili, due smartwatch chiamati Fitbit Sense 2 e Versa 4 e un fitness tracker chiamato Inspire 3; tutti e tre i dispositivi erano stati svelati tramite alcune immagini trapelate all’inizio di questo mese.

Fitbit Sense 2: ecco il nuovo smartwatch per la salute

Il nuovo Fitbit Sense 2 si configura come la proposta più costosa delle tre novità appena presentate dall’azienda: si tratta di uno smartwatch pensato per il monitoraggio della salute che va a migliorare il precedente modello Sense, alleggerendolo del 15% in termini di peso e rendendolo più sottile del 10% in termini di spessore, risultando più comodo da indossare.

Fitbit Sense 2 è progettato per aiutare l’utente a gestire lo stress, migliorare il riposo e monitorare gli indicatori principali della salute del cuore: la più grande aggiunta dello smartwatch è il nuovissimo Body Response Sensor, basato comunque sulle caratteristiche di tracciamento dello stress del modello precedente, ma dotato di un algoritmo più avanzato.

Tramite l’app EDA Scan, lo smartwatch traccia continuamente misure alla traspirazione della pelle e i segni di stress grazie al sensore cEDA (continuous ElectroDermal Activity). Questo, utilizzato in accoppiata al sensore per la frequenza cardiaca, aiuta l’utente a comprendere quando sta vivendo momenti stressanti, chiedendo ad esso un input per potere arricchire il proprio database per potere distinguere lo stress dall’eccitazione.

Nonostante gli scarsi risultati ottenuti con il Sense originale, Fitbit ha voluto ulteriormente implementare questa caratteristica del proprio smartwatch sensiente, ma resta il dubbio di capire se effettivamente un utente abbia bisogno di essere notificato quando viene rilevato un episodio di stress, con tanto di sondaggio allegato per capire di che tipologia di stress si tratti.

In ultimo, lo smartwatch, porta alla luce un sistema operativo Fitbit rinnovato che riceverà presto Google Wallet per i pagamenti (biglietti, carte d’imbarco o altri documenti arriveranno in futuro) e Google Maps per la navigazione turn by turn, prime novità in cui si vede la mano del colosso di Mountain View.

Di seguito, ecco le principali specifiche di Fitbit Sense 2:

Cassa: quadrata, realizzata in alluminio

Dimensioni: 40,5 x 40,5 x 11,2 mm

x x Peso: 37,64 grammi

Funzionalità principali: Monitoraggio giornaliero della risposta del corpo allo stress Gestione dello stress con app EDA Scan Creazione del profilo di sonno (solo per utenti Premium) App ECG per rilevazione di fibrillazione atriale Metriche di salute (SpO2, battito cardiaco, temperatura cutanea) Google Maps e Google Wallet (arriveranno con un futuro aggiornamento)

Compatibilità tramite app Fitbit che potrà essere installata su: Smartphone Android che eseguono Android 8.0 o versioni successive iPhone che eseguono iOS 13.3 o versioni successive

che potrà essere installata su: In confezione: Smartwatch Cinturino nelle taglie S ed L Cavo per la ricarica



Fitbit Versa 4 vi aiuta a monitorare il fitness

Il nuovo Fitbit Versa 4 è uno smartwatch esteticamente identico al fratello Sense 2 e migliora il predecessore Versa 3 soprattutto per quanto concerne il lato estetico, risultando più sottile e leggero, pur mantenendo una cassa in alluminio e un’autonomia di sei giorni, e aggiungendo un nuovo pulsante che ne migliora l’utilizzo soprattutto in caso di mani sudate.

Rispetto al Sense 2 perde le doti sanitarie e il monitoraggio dello stress, essendo progettato unicamente per il fitness, ma può contare su oltre 40 modalità di allenamento (tra cui rientrano CrossFit, HIIT e danza, pur senza parametri dedicati) e sul GPS integrato. In ultimo, Fitbit ha aggiunto i quadranti Sleep Profile, collegati alla nuova funzione Sleep Animal introdotta alcuni mesi fa.

Di seguito, ecco le principali specifiche di Fitbit Versa 4:

Cassa: quadrata, realizzata in alluminio

Dimensioni: 40,5 x 40,5 x 11,2 mm

x x Peso: 37,64 grammi

Funzionalità principali: Livello di Recupero Giornaliero (solo utenti Premium) Creazione del profilo di sonno (solo per utenti Premium) Punteggio gestione dello stress Monitoraggio continuo del benessere Rilevazione continua del battito cardiaco e dei minuti in Zona Attiva Notifiche di battito cardiaco elevato o basso Livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) Fino a 10 giorni di autonomia

Compatibilità tramite app Fitbit che potrà essere installata su: Smartphone Android che eseguono Android 8 o versioni successive iPhone che eseguono iOS 13.3 o versioni successive

che potrà essere installata su: In confezione: Smartwatch Cinturino nelle taglie S ed L Cavo per la ricarica



Fitbit Inspire 3: il fitness tracker si rinnova, ora più completo che mai

Fitbit Inspire 3 è il nuovo fitness tracker dell’azienda, il dispositivo entry level della gamma, che alza l’asticella a partire dall’introduzione di un display a colori, novità assoluta per la gamma che risulta ora allineata alle altre proposte di Fitbit.

Google ha infatti voluto uniformare tutta la gamma a determinati standard e, oltre al display a colori, ha scelto di dotare tutti gli indossabili Fitbit del sensore per la saturazione dell’ossigeno (SpO2): questo sensore debutta per la prima volta su un dispositivo della gamma Inspire.

Il Fitbit Inspire 3 è un fitness tracker completo, pensato per tenere controllo lo stress, la forma fisica e il riposo: il tutto è reso possibile da un’autonomia quantificata, dall’azienda, in 10 giorni (con monitoraggio SpO2 attivo, netto vantaggio rispetto alla concorrenza).

Di seguito, ecco le principali specifiche di Fitbit Inspire 3:

Cassa: rettangolare

Dimensioni: 39,37 x 18,54 x 11,75 mm

x x Peso: 17,69 grammi

Funzionalità principali: Livello di Recupero Giornaliero (solo utenti Premium) Oltre 40 modalità di allenamento GPS integrato (per ritmo e distanza) Google Maps e Google Wallet (arriveranno con un futuro aggiornamento) Almeno 6 giorni di autonomia

Compatibilità tramite app Fitbit che potrà essere installata su: Smartphone Android che eseguono Android 10 o versioni successive iPhone che eseguono iOS 14 o versioni successive

che potrà essere installata su: In confezione: Fitness tracker Cinturino nelle taglie S ed L Cavo per la ricarica



Prezzi e disponibilità dei nuovi indossabili Fitbit

Tutti e tre i nuovi dispositivi indossabili presentati da Fitbit sono già presenti all’interno della sezione “Orologi” nello store ufficiale di Google, anche in Italia, e vengono contrassegnati come “Disponibile a breve”.

Fitbit Sense 2 sarà presto disponibile al prezzo di 299,95 euro in ciascuna delle tre combinazioni di colori, tutte con cassa in alluminio e cinturino in silicone: cassa grigio grafite con cinturino Grigio scuro, cassa Grigio platino con cinturino Bianco Lunare e cassa Oro chiaro con cinturino Blu nebbia.

Fitbit Versa 4 sarà presto disponibile al prezzo di 229,95 euro in ciascuna delle quattro combinazioni di colori, tutte con cassa in alluminio e cinturino in silicone: cassa grigio grafite con cinturino Nero, cassa Grigio platino con cinturino Blu Avio, cassa Rame rosa con cinturino Rosa sabbia e cassa Rame rosa con cinturino Rosso ciliegia.

Fitbit Inspire 3 sarà presto disponibile al prezzo di 99,95 euro in ciascuna delle tre colorazioni Nero notte, Lilla tenue e Giallo senape.

Con l’acquisto di Fitbit Sense 2, Versa 4 o Inspire 3, gli utenti riceveranno sei mesi del servizio Fitbit Premium. In conclusione, al momento della stesura di questo articolo, non vi sono informazioni sulla data dell’effettiva disponibilità all’acquisto di questi dispositivi indossabili.

