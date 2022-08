ASUS Republic of Games, nota più semplicemente come ROG, ha annunciato una lunga serie di novità in arrivo sul mercato nel corso del prossimo futuro in occasione di Have It All, evento tenuto a margine dell’apertura del Gamescom 2022, fiera dedicata al mondo dei videogiochi in corso in Germania. La gamma di prodotti ASUS ROG si rinnova con l’arrivo di diverse proposte dedicate al mondo del gaming, a partire da nuove schede madri, dissipatori AIO e PSU. Non mancano nuovi monitor, router e varie periferiche di gioco come mouse e cuffie. Ecco tutte le novità annunciate oggi da ASUS ROG in occasione dell’evento Have It All:

ASUS ROG rinnova la sua gamma con tantissime novità

L’evento Have It All è stata l’occasione giusta per ASUS ROG per annunciare le novità in arrivo nel corso del prossimo futuro. L’azienda ha presentato le nuove schede madri della serie AMD X670E che comprendono i modelli microATX ROG Crosshair X670E Gene, le mini-ITX ROG Strix X670E-I Gaming WiFi, le ProArt e le Prime.

Tutte le nuove schede possono contare sul supporto alla tecnologia PCIe 5.0 oltre che sul supporto alle memorie DDR5. La nuova gamma sarà compatibile con i processori AMD Ryzen serie 7000 che promettono un significativo salto di qualità in termini di performance per il settore dei PC desktop. Queste ultime novità si aggiungono alle già annunciate ROG Crosshair X670E Hero, ROG Strix X670E-E Gaming WiFi e TUF Gaming X670E-Plus WiFi e la top di gamma ROG Crosshair X670E Extreme.

Da segnalare anche il debutto di nuovi monitor firmati ASUS ROG. Tra le novità presentate dal brand ci sono i nuovi ROG Swift OLED PG42UQ / PG48UQ, rispettivamente con pannello da 42 pollici e 48 pollici. Entrambi i modelli possono contare su di un pannello OLED con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento fino a 138 Hz.

Da notare l’integrazione di un dissipatore di calore che consente di ridurre le temperature di esercizio e la presenza di un particolare trattamento antiriflesso. C’è anche il sensore per la regolazione automatica della luminosità. La dotazione di porte comprende DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1 e 2.0. Al debutto c’è anche il nuovo ROG Swift PG27UQR con pannello da 27 pollici con tecnologia Fast IPS, che garantisce un tempo di risposta di 1 ms, risoluzione 4K e refresh rate di 160 Hz.

ASUS ROG ha presentato anche una serie di periferiche come il nuovo ROG Keris Wireless AimPoint. Si tratta di un mouse wireless ultra leggero (il peso è di appena 75 grammi) che integra il sensore ottico ROG AimPoint in grado di offrire fino a 36 mila dpi con una deviazione cpi inferiore all’1% ed una velocità di 650 ips.

Il mouse è utilizzabile sia in modalità wireless a 2,4 GHz che in versione Bluetooth o in modalità cablata, offrendo agli utenti la massima flessibilità d’uso. Il collegamento wireless supporta la tecnologia ROG SpeedNova che massimizza la velocità di collegamento.

Da segnalare anche un’autonomia di ottimo livello con ben 119 ore di utilizzo continuato ricorrendo alla connettività wireless. La gamma di mouse di ASUS registra anche il debutto del nuovo ROG Gladius III Wireless AimPoint, evoluzione diretta di uno dei modelli più apprezzati della gamma che ora integra il sensore ottico ROG AimPoint da 36 mila dpi.

Leggi anche: Recensione ASUS ROG Gladius III: il nuovo mouse gaming con switch sostituibili al volo

Tra le novità troviamo anche le ROG Cetra True Wireless Pro, primi auricolari TWS dotati di doppia connettività Bluetooth e cablata USB-C e di Quad DAC ESS oltre che di un microfono AI con cancellazione del rumore. Tra le novità della gamma ci sono anche gli auricolari ROG Cetra True Wireless dotati di tecnologia ANC ibrida e connettività wireless a bassa latenza.

A completare la gamma di novità di ASU ROG svelate in occasione dell’evento in programma al Gamescom troviamo il nuovo ROG Rapture GT6, primo sistema WiFi tri-band mesh di ROG progettato per il gaming e in grado di offrire una connettività senza fili fino a 10 mila Mbps. Da notare anche ROG Loki SFX-L 850W Platinum, l’alimentatore compatto pensato per le build da gioco SFF (Small Form Factor) ed in grado di alimentare tutte le principali GPU di fascia alta grazie all’erogazione di un massimo di 600 Watt e alla certificazione 80 PLUS.

Leggi anche: I notebook ASUS ROG 2022 sono arrivati in Italia: le novità, i modelli e i prezzi