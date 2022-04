ASUS ha annunciato oggi la disponibilità in Italia della nuova lineup di notebook ASUS Republic of Gamers – ROG. Si tratta di una gamma completamente rinnovata e con tante soluzioni su cui puntare per scegliere il notebook da gaming desiderato. Da notare, inoltre, che tra le proposte di ASUS ROG troviamo anche tablet e 2 in 1 oltre che soluzioni con doppio display con l’obiettivo di soddisfare, al massimo, le esigenze degli utenti.

La nuova offerta di notebook di ASUS ROG può contare, inoltre, sui processori Intel Core di 12° generazione e sui processori AMD Ryzen 6000. Per quanto riguarda il comparto grafico, invece, ci sono le schede video NVIDIA fino alla 3080 Ti e le AMD Radeon RX 6000S Series. Grande attenzione viene posta ai sistemi di raffreddamento, unici nel settore, che utilizzano ventole e heat-pipes migliorate oltre a soluzioni a metallo liquido Conductonaut Extreme e camera di vapore.

Vediamo, quindi, quali sono le nuove proposte di ASUS ROG per il mercato notebook in arrivo in Italia:

I nuovi notebook ASUS ROG arrivano in Italia: ecco tutte le novità

La gamma ASUS ROG si rinnova con il lancio ufficiale in Italia della nuova generazione di notebook dell’azienda. Si tratta di una line-up completa che comprende le nuove evoluzioni di modelli apprezzatissimi come i ROG Strix SCAR e ROG Zephyrus M16. Ci sono, inoltre, anche il tablet da gaming più potente al mondo, il nuovo ROG Flow Z13, soluzioni 2 in 1 come ROG Flow X13 e l’apprezzato ROG Zephyrus Duo 16 con la sua configurazione a doppio display.

I nuovi prodotti di ASUS possono contare sulla migliore tecnologia disponibile a partire dalla 12° generazione di processori Core di Intel con architettura ibrida e dai nuovissimi Ryzen 6000 di AMD. Ogni notebook ASUS ROG potrà contare su specifiche configurazioni. Le prestazioni al top, anche per quanto riguarda l’efficienza, sono garantite. Vediamo i modelli disponibili, le specifiche ed i relativi prezzi di lancio.

ROG Flow Z13

Partiamo dal nuovo ROG Flow Z13. Si tratta del tablet gaming più potente al mondo. Questa soluzione inedita può contare su processori fino a Intel Core i9-12900H, una GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti e fino a 16GB di RAM LPDDR5 a 5.200 MHz. Il display è un’unità da 13.4 pollici con risoluzione Full HD, refresh rate di 120 Hz e formato 16:10. Da segnalare la presenza di un pannello in vetro Gorilla Glass, della certificazione Pantone e di una luminosità di picco di 500 nits. Il tablet, che pesa solo 1,18 chilogrammi, può contare anche su di una tastiera cover inclusa. Il nuovo ROG Flow Z13 arriva sul mercato italiano con un prezzo di 2.349 euro.

ROG Strix SCAR

Tra le novità della nuova gamma ROG c’è spazio anche per il nuovissimo ROG Strix SCAR. Si tratta di un notebook da gaming pensato per gli appassionati di eSport. Il notebook è disponibile in due versioni, una con display IPS QHD 240 Hz da 15 pollici con GPU fino a RTX 3070 Ti ed una con display IPS Full HD 360 Hz da 17 pollici e GPU fino a RTX 3080 Ti. Per quanto riguarda i prezzi, invece, il nuovo ROG Strix SCAR 15 (G533Z) è già disponibile a partire da 3.119 euro mentre il nuovo ROG Strix SCAR 17 (G733Z) arriva sul mercato a partire da 2.339 euro.

ROG Strix G

Da notare anche l’arrivo dei nuovi ROG Strix G disponibili nelle varianti G15 e G17, con display rispettivamente da 15 e 17 pollici. La nuova gamma può contare su di un processore fino a AMD Ryzen 9 6900HX, una GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti e su 16 GB di memoria RAM. Ci sono anche varie combinazioni per il display che, sul modello da 15 pollici, arriva fino al QHD a 165 Hz con la possibilità di optare, in questo caso per entrambe le varianti, sul Full HD a 360 Hz. Per il gaming competitivo, inoltre, c’è, per il ROG Strix G17, anche il QHD a 240 Hz. La nuova gamma ROG Strix G parte da 1.499 euro per la versione da 15 pollici (G513R) e da 1.929 euro per la versione 17 pollici (G713R).

ROG Zephyrus M16

Disponibile anche il nuovo ROG Zephyrus M16 che arriva sul mercato con il suo telaio ultrasottile e cerniera EgoLift a 180°. Tra le specifiche troviamo un processore fino a Intel Core i9-12900H con GPU NVIDIA GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop. Il display da 16 pollici presenta risoluzione QHD, refresh rate da 165 Hz e un tempo di risposta di appena 3 ms. Il nuovo ROG Zephyrus M16 (GU603Z) arriva in Italia a partire da 1.999 euro.

ROG Zephyrus Duo 16

ASUS ROG rinnova la sua gamma di laptop con doppio display con la versione rinnovata del ROG Zephyrus Duo 16. Il display principale è il nuovo ROG Nebula HDR con tecnologia mini-LED, rapporto tra le dimensioni di 16:10 e risoluzione QHD con refresh rate di 165 Hz. Ci sono anche altre opzioni tra cui scegliere tra cui una variante con risoluzione 4K e refresh rate a 120 Hz.

Tra le specifiche troviamo il processore AMD Ryzen 9 6900HX e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti a 165 W. Il nuovo ROG Zephyrus Duo 16 (GX650R) arriverà sul mercato italiano nel corso delle prossime settimane con un prezzo di lancio a partire da 4.499 euro.

ROG Zephyrus G14

Da segnalare il debutto anche del rinnovato ROG Zephyrus G14 con una configurazione completamente firmata AMD. Il nuovo notebook può contare su di un processore fino a AMD Ryzen 9 6900HS e una scheda grafica fino a AMD Radeon RX 6800S. A gestire le temperature c’è il ROG Intelligent Cooling con metallo liquido e camera di vapore.

Nonostante le prestazioni da record, il G14 è davvero un ultra-portatile con dimensioni e peso contenuti (1,95 cm di spessore e 1,72 kg di peso). Il display è il nuovo ROG Nebula Display, in formato 16:10, con un refresh rate di 120 Hz e una risoluzione QHD. Il tempo di risposta è di 3 ms mentre la luminosità massima è di 3 ms. Il nuovo ROG Zephyrus G14 (GA402R) arriva sul mercato a partire da 2.599 euro.

ROG Flow X13

A completare la nuova gamma c’è il nuovissimo 2 in 1 ROG Flow X13 che può contare su di un processore fino a Ryzen™ 9 6900HS e su GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Il display è disponibile in versione 4K a 60 Hz oppure Full HD a 120 Hz, sempre con diagonale di 13,4 pollici. Il nuovo 2 in 1 di ROG arriva sul mercato italiano con un prezzo di partenza di 1.949 euro.

