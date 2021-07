Il nuovo mouse gaming ASUS ROG Gladius III è un bel passo in avanti rispetto alle sue precedenti interazioni. ASUS ROG sta facendo benissimo con i suoi notebook gaming e questo Gladius III è il mouse cablato perfetto per chi cerca il massimo delle prestazioni e delle personalizzazioni senza preoccuparsi sulla tenuta futura.

ASUS ROG Gladius III design

Nonostante la moda del momento voglia mouse gaming super leggeri, ASUS ROG Gladius III risulta un bel compromesso con circa 79 grammi di peso. Ci sono tutti i tasti extra che un vero mouse gaming dovrebbe avere, quindi non solo i tasti destra e sinistra con una rotellina davvero di qualità ma anche uno switch rapido per cambiare tra le varie modalità di utilizzo e due tasti laterali utili in gaming ed in produttività.

Grazie ad una bella gobba accentuata, i vari tipo di grip sono tutti garantiti con Claw grip, Palm grip e Fingertip grip tutti adatti a questo mouse anche se la presa più comoda risulta essere la Claw. Per migliorare il grip, ASUS ha stampato a laser delle piccole incisioni sui profili laterali di questo mouse gaming. Una soluzione non solo valida per avere una presa più salda ma anche per migliorare l’estetica grazie ai LED RGB gestiti dalla classica illuminazione AURA.

Ma non ci sono solo LED RGB su questo ASUS ROG Gladius III. Il brand ha un meccanismo semplificato di cambio switch per adattare meglio le proprie preferenze di gioco. Si tratta di un vero e proprio hot swap con la possibilità di installare switch a 3 pin o a 5 pin, quelli già presenti sul mouse sono proprietari di ROG e sono certificati per 70 milioni di click. Anche il cavo di collegamento è proprietario, è il cavo Paracord USB di ROG, molto leggero e flessibile, utilissimo per non avere ostacoli nelle sessioni di gioco più dure.

Nel box però c’è la sorpresa, vengono inclusi due switch Omron a 5 pin in modo da poter passare da uno switch all’altro a seconda delle proprie preferenze o a seconda del titolo a cui si vuole giocare. Basta svitare due viti, alzare la parte superiore del mouse e cambiare switch. Ottima aggiunta.

ASUS ROG Gladius III scheda tecnica

ASUS ha migliorato non poco la scheda tecnica del suo nuovo mouse gaming. Ecco le specifiche di ASUS ROG Gladius III:

Switch ROG

Push-Fit Switch socket

Switch Omron inclusi

Sensore 19,000 DPI

Massima velocità 400 IPS

Massima accelerazione 50 G

Peso inferiore ai 80 gr

Paracord

Memoria per gestione profili

6 tasti programmabili

Illuminazione AURA

ASUS ROG Gladius III prestazioni

Prima ancora di parlare di prestazioni, è il caso di sottolineare che il ASUS ROG Gladius III è la versione cablata. Esiste anche una versione wireless con possibilità di accoppiamento rapido via bluetooth con supporto fino a tre dispositivi.

Per partire con una prova intensa del mouse è bene settare i DPI e con i vari livelli. Valore massimo di 26K DPI e c’è da ammettere che si possono creare dei preset utilissimi sia in gioco che per la produttività basica. Tra le altre cose il sensore ottico è da 19K DPI ma è stato sintonizzato di fabbrica a 26K, una mossa interessante che permette di coprire fino a 400 pollici al secondo con circa 50 g di accelerazione.

L’ergonomia del mouse è davvero valida, come già accennato nella sezione design, ASUS ha studiato una forma davvero molto interessante che ben si adatta a tutti i tipi di grip ma è sempre bene specificare che la presa e l’ergonomia di un mouse, in particolare uno gaming, è un fattore estremamente personale.

Gli switch meccanici di ROG funzionano benissimo sebbene siano installati con la possibilità di fare hot swap. Hanno un sound piacevolissimo e soprattutto sono estremamente precisi. La pressione da effettuare poca, c’è la leggerezza giusta per poter fare la differenza nelle sessioni di gioco più dure. Assolutamente un piacere da utilizzare, è rapidissimo, stabile, scorrevole, preciso nei movimenti con un tracking perfetto.

Per chi cerca qualcosa di rodato all’interno della community degli appassionati dei mouse, ASUS ROG include in confezione degli switch Omron a 5 pin che possono essere installati molto facilmente grazie al design Push-Fit. Bene ribadire come per ogni periferica gaming che ASUS ROG Gladius III non vi renderà automaticamente dei pro ma nelle sessioni di gioco più intense, la differenza si sente e non poco.

ASUS ROG Gladius III software

Il software Armoury Crate è il solito tool potente che si trova già installato suoi notebook e sulla schede madri ROG ma che, ovviamente, può essere installato in qualsiasi sistema. Le opzioni fondamentali ci sono tutte, i tasti possono essere personalizzati, così come anche i profili personalizzati con vari DPI e vari livelli. Il mouse ASUS ROG Gladius III ha anche una memoria integrata per salvare ben 5 profili personalizzati.

Armoury Crate è assolutamente perfetto dal punto di vista funzionale e lo è anche per la personalizzazione estetica dei vari LED RGB che possono essere personalizzati con colori ed animazioni, proprio come ogni vero gamer desidera.

ASUS ROG Gladius III conclusioni

81 Euro per il Gladius III, è questo il prezzo richiesto da ASUS ROG per iniziare a giocare con questo mouse. Si tratta di un prezzo decisamente interessante per la versione cablata, quella che i veri hard core gamer punteranno non per risparmiare soldi ma per diminuire la latenza. La versione wireless costa di più ma non supera i 104 Euro su Amazon Italia e c’è da ammettere che il rapporto qualità-prezzo è molto interessante per entrambe le versioni.

Considerando la marea di mouse gaming spesso tutti molto simili, ASUS ROG ha saputo differenziarsi in maniera netta e tangibile con un prodotto che mira ad essere tra i migliori per la sua fascia di prezzo con la possibilità di cambiare switch in maniera semplice. Dal punto di vista funziona, il sensore montato funziona benissimo, il mouse è davvero preciso ed anche gli switch ROG convincono senza riserve.

Per il prezzo richiesto questo ASUS ROG Gladius III è una gran bella scelta per chi vuole provare qualcosa di diverso e spingersi a livelli di personalizzazioni che troppo spesso sono esclusiva di soluzioni più costose.

Scatti realizzati con Canon EOS 90D – Acquista su Amazon