Il team di WhatsApp sta rilasciando una nuova funzionalità che permette agli amministratori di gruppo di eliminare i messaggi per tutti i partecipanti.

Questa funzionalità è stata precedentemente avvistata nella versione beta di WhatsApp per Android, ma gli sviluppatori dell’app di messaggistica di Meta ora hanno iniziato a implementarla anche per alcuni tester di WhatsApp beta per iOS.

WhatsApp Beta per iOS ora permette agli amministratori di cancellare un messaggio per tutti i membri

Come si può vedere negli screenshot catturati da WABetaInfo, quando un messaggio viene eliminato da un amministratore, tutti i membri del gruppo possono vedere che il messaggio è stato eliminato da un determinato amministratore.

Per verificare se la funzione è disponibile per il vostro account beta è sufficiente provare a eliminare qualsiasi messaggio recente da un gruppo di cui siete amministratori per verificare se appare il messaggio “elimina per tutti”.

Al momento questa funzionalità è disponibile per un numero molto limitato di account iscritti al programma TestFlight beta, ma nelle prossime settimane dovrebbe espandersi a più utenti.

Nei giorni scorsi sono emerse altre novità interessanti per WhatsApp, come l’app desktop nativa per Windows, il filtro per le chat non lette su iOS e l’elenco degli ex partecipanti dei gruppi.

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp