Nella giornata di ieri il team di sviluppatori di WhatsApp ha rilasciato una nuova app nativa per gli utenti Windows, l’app è stata completamente riprogettata utilizzando tecnologie Windows native, in modo da restituire maggior stabilità e prestazioni migliori.

L’app nativa di WhatsApp arriva su Windows, in lavorazione anche quella per macOS

L’applicazione nativa di WhatsApp per Windows si prefigge lo scopo di sostituire lo strumento utilizzato dai più finora (escludendo gli utenti della versione beta), ovvero WhatsApp Desktop che altro non è se non una visualizzazione di WhatsApp Web adattata all’ambiente desktop.

Esteticamente non ci sono grandi cambiamenti ma, come già detto, la nuova applicazione è più affidabile e veloce; inoltre consente di inviare e ricevere messaggi anche quando lo smartphone principale non è connesso alla rete. Gli utenti interessati possono procedere al download direttamente dal Microsoft Store, seguendo questo link.

Nel prossimo futuro anche il sistema operativo desktop di Apple, macOS, potrà beneficiare di una nuova applicazione nativa basata sulla tecnologia Catalyst, che tra l’altro come vi avevamo riportato è già in fase di beta test. Le caratteristiche saranno in tutto e per tutto simili alla controparte Windows, avrà dunque la possibilità di funzionare stand alone e sarà più veloce e affidabile.

WhatsApp beta su Windows permette ora di visualizzare gli aggiornamenti di stato

Anche per la versione beta su Windows ci sono delle piccole novità, il team di sviluppatori ha infatti rilasciato con l’ultima versione una funzionalità legata agli aggiornamenti di stato.

La versione 2.2232.6.70 consente ora agli utenti di visualizzare gli aggiornamenti di stato grazie al pulsante dedicato che potete vedere nell’immagine, cliccandoci si verrà reindirizzati all’elenco di tutti gli aggiornamenti di stato. Trattandosi di una versione beta non tutte le funzioni sono attualmente disponibili, ad esempio non c’è modo per ora di rispondere agli aggiornamenti di stato degli altri, o di crearne di nuovi.

Qualora foste interessati a provare con mano la versione beta di WhatsApp per Windows, potete scaricarla direttamente dal Microsoft Store seguendo questo link.

