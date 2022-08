Il team di WhatsApp continua a migliorare l’esperienza con i gruppi e dopo aver ampliato il limite massimo a 512 partecipanti, ora sta introducendo una nuova funzionalità per la versione iOS che consente di visualizzare un elenco degli utenti che hanno fatto parte di un determinato gruppo.

WhatsApp Beta per iOS permette di visualizzare chi ha partecipato a un gruppo

WhatsApp sta rilasciando una nuova opzione che offre la possibilità di visualizzare i partecipanti passati all’interno dei propri gruppi. La funzionalità è disponibile per alcuni tester che eseguono la versione beta 22.16.0.75 di WhatsApp per iOS.

Come mostrato nello screenshot di WABetaInfo, è disponibile una nuova opzione che consente di scoprire le persone che hanno abbandonato o sono state rimosse da un gruppo negli ultimi 60 giorni.

Vale la pena specificare che questo elenco è visibile a tutti i partecipanti che hanno la funzionalità abilitata per i propri account, e quindi non solo agli amministratori del gruppo, tuttavia questo non è più visibile all’interno della chat, tranne che per gli amministratori del gruppo per motivi legati alla moderazione.

Questa novità è stata rilasciata per alcuni tester iscritti al programma TestFlight beta di WhatsApp e probabilmente nelle prossime settimane diventerà disponibile più ampiamente.

