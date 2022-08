Il team di WhatsApp continua a lavorare per migliorare il servizio di messaggistica di Meta e recentemente ha introdotto su WhatsApp Desktop il filtro che mostra solo le chat che contengono messaggi non letti. Ora questa funzionalità è in rilascio anche per la versione stabile di WhatsApp per iOS.

WhatsApp per iOS sta per ottenere il filtro per le chat non lette

Come si può vedere nello screenshot condiviso da XDA, il pulsante per attivare il filtro per le chat con messaggi non letti appare accanto alla barra di ricerca della chat.

Dopo aver toccato il pulsante che abilita il filtro, tutte le conversazioni lette verranno nascoste dall’elenco per consentire all’utente di prestare attenzione anche alle chat con messaggi non ancora visualizzati. L’operazione è reversibile toccando la voce “pulisci filtro” disponibile in fondo all’elenco delle chat filtrate.

L’aggiunta di questa opzione risulta particolarmente utile per gli utenti iPhone e iPad che ricevono molti messaggi da varie chat di WhatsApp, poiché quelle ignorate scivolano inesorabilmente in fondo all’elenco, con il rischio che finiscano nel dimenticatoio.

L’opzione per attivare il filtro per le chat non lette è attualmente in fase di rilascio per tutti gli utenti iOS, ma le tempistiche potrebbero variare in base a più fattori.

Per verificare se la funzionalità è già disponibile per il vostro account è sufficiente aggiornare WhatsApp per iOS all’ultima versione 22.16.77 tramite l’App Store.

Potrebbe interessarti: Le nostre guide di WhatsApp