Sì, avete letto bene: grazie a questa offerta di MediaWorld è ora possibile portarsi a casa un iMac 24″ M1 scontato di ben 200 euro dal prezzo di listino e, se ciò non bastasse, con in regalo anche un paio di cuffie Apple AirPods 3 e (quasi) un Apple Watch SE intero. La promozione che permette tutto questo ve la abbiamo già presentata ieri: è la Black to School di MediaWorld che, oltre a mettere a disposizione una serie di notebook e PC fissi scontati, offre anche delle carte regalo dal valore variabile in base alla spesa effettuata.

E in questo caso, visto che comprando un iMac 24″ M1 si ha diritto a una Gift Card da ben 250 euro ecco che con quest’ultima ci si possono acquistare un paio di AirPods di terza generazione (scontate a 179,99 euro) o quasi per intero un Apple Watch SE (in offerta a 269 euro). Ma scopriamo subito tutti i dettagli della promozione e come approfittarne.

Che offerta da MediaWorld per iMac 24″ M1: costa 200 euro in meno e dà diritto a una Gift Card da 250 euro

Il Black to School di MediaWorld è una promozione partita ieri e valida fino al 31 agosto 2022. È valida su diversi prodotti, ma nel caso in cui si acquista un PC fisso, un All-in-One o un portatile compatibile offre in più, come regalo, delle Gift Card dal valore di 75, 150 o 250 euro in base alla spesa effettuata. Con un acquisto compreso fra i 499 e i 799,99 euro si ha diritto a quella da 75 euro, fra gli 800 e i 1199,99 euro a una carta regalo da 150 euro, mentre con una spesa superiore ai 1200 euro si riceve la Gift Card da 250 euro.

Come anticipato, nel nostro caso è proprio quest’ultima quella che si ottiene acquistando un iMac 24″ M1, che MediaWorld propone in offerta scontato fra l’altro di 200 euro: a 1299 euro invece di 1499. La versione in questione è ovviamente quella base, con chip Apple Silicon M1 (CPU a 8 core e GPU a 7 core), con 256 GB di spazio d’archiviazione, 8 GB di RAM e Magic Mouse e Magic Keyboard (senza Touch ID) inclusi nel prezzo.

Ecco i link diretti per acquistarlo in sconto da MediaWorld a 1299 euro invece di 1499, in ben 4 colorazioni:

Visto che la promozione Black to School di MediaWorld è disponibile sia online che in negozio, c’è da specificare che se Gift Card da 250 euro viene consegnata in negozio sarà spendibile sia lì che sul sito web, se fornita in seguito a un ordine online la si potrà usare solo sullo store online.

E come anticipato, visto che con iMac 24″ M1 il valore della carta regalo è pari a 250 euro, è ad esempio possibile sfruttarla per acquistare un Apple Watch SE da 40 mm, (visto che è in offerta a 269 euro invece di 309 bastano solo 19 euro in più). In alternativa, vale la pena considerare anche le cuffie Apple AirPods 3 , scontate a 179,99 euro invece di 199.

Ma è ovviamente possibile utilizzare la Gift Card di MediaWorld su qualsiasi altro prodotto Apple o meno. Basta dare un’occhiata al sito (o al negozio se si preferisce acquistare di persona) e, in caso di dubbi, leggersi i termini e le condizioni della promo Black to School che trovate qui. Per inciso, non dimenticatevi che è in vigore fino al 31 agosto 2022.

In copertina iMac 24″ M1, che abbiamo recensito qui (video e testo)

