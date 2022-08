Oltre alla campagna promozionale “Non cambiare canale, cambia TV” in vigore fino a domenica 21 agosto, MediaWorld lancia proprio oggi un’altra iniziativa, stavolta dedicata a chi desidera acquistare un nuovo notebook o un PC fisso. Denominata Black to School, è valida fino al 31 agosto 2022 e riguarda un’ampia serie di computer portatili e fissi, anche in offerta, e permette di ricevere una gift card gratuita dal valore massimo di 250 euro. Come al solito, dipende dalla spesa effettuata. Ma per tutti i dettagli e le informazioni al riguardo, seguiteci.

Come funziona il Black to School di MediaWorld

Da oggi, 18 agosto, fino a mercoledì 31 è in vigore il Black to School di MediaWorld, una promozione valida sia online che in negozio la quale, come anticipato, mette a disposizione delle gift card dal valore variabile in base alla spesa effettuata. Questi sono i tre scaglioni relativi alle carte regalo:

Gift Card da 75 euro con un acquisto compreso fra i 499 e i 799,99 euro;

con un acquisto compreso fra i 499 e i 799,99 euro; Gift Card da 150 euro con un acquisto compreso fra gli 800 e i 1199,99 euro;

con un acquisto compreso fra gli 800 e i 1199,99 euro; Gift Card da 250 euro con un acquisto superiore ai 1200 euro.

Da sapere c’è che per ogni prodotto promozionato sarà possibile ricevere la relativa carta regala, carta che, laddove ricevuta in negozio sarà spendibile sia lì che sul sito, mentre se ricevuta via e-mail in caso di ordine online, sarà utilizzabile in esclusiva sullo store online di MediaWorld. Comunque, per maggiori informazioni al riguardo vi invitiamo a leggere i termini e le condizioni della promozione in questione che trovate qui.

Ma passiamo ai prodotti compatibili e in offerta con il Black to School di MediaWorld, i computer portatili e fissi, anche scontati, che permettono di portarsi a casa una delle tre gift card suddette. Ecco le offerte più allettanti sui notebook, sui convertibili 2 in 1, sui PC desktop e sugli All-In One.

Le offerte migliori sui computer portatili e fissi

In alcuni casi le occasioni sono davvero ghiotte, specie alla luce del fatto che oltre alla Gift Card di MediaWorld, gli sconti disponibili sono in alcuni casi molto elevati, in altri minimi ma su prodotti nuovi come ad esempio il nuovo MacBook Air con chip Apple Silicon M2. Ma eccoli tutti.

Notebook e convertibili in offerta

PC desktop e All-In-One in offerta

Questi erano i migliori computer fissi e portatili in offerta e compatibili con la promozione Black to School di MediaWorld, promo che vi ricordiamo essere valida da oggi fino al 31 agosto 2022, sia online che in negozio.

C’è da considerare che, oltre ai notebook e ai PC desktop, che trovate tutti nel link in fondo, l’offerta riguarda anche altri settori dello store, compresi gli smartphone, le cuffie, le TV, gli elettrodomestici e altro ancora, prodotti che sono tutti sì scontati ma non validi per ottenere le carte regalo, riservate ai computer fissi e portatili, come anticipato.

Comunque, se cercate altro vi suggeriamo come sempre di tenere d'occhio il nostro canale Telegram prezzi.tech, sede in cui ogni giorno condividiamo con gli iscritti le offerte più ghiotte sulla tecnologia: ecco il link diretto.

Tutte le offerte del Black to School di MediaWorld su computer e non solo (18 – 31 agosto 2022)

