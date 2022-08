Nonostante sia ancora in vigore la promozione “Smart Home – Speciale Domotica” Euronics lancia una nuova campagna promozionale denominata Summer Dream. I prodotti disponibili in offerta sono parecchi, ma il focus è sui computer fissi e portatili, dei quali c’è gran scelta con sconti che in alcuni casi superano anche il 40%. Questa promozione è in vigore fino al 31 agosto 2022, ma per evitare il rischio di eventuali esaurimenti delle scorte, andiamo a scoprire subito le offerte più allettanti da tenere in considerazione.

Le migliori offerte della promo Summer Dream di Euronics

Essendo la Summer Dream di Euronics una campagna promozionale non legata esclusivamente ai computer, a seguire vi indichiamo anche qualche altro prodotto che vale la pena tenere d’occhio. Ecco qua le migliori offerte disponibili fino al 31 agosto 2022:

Computer fissi e portatili in offerta

Altri prodotti in offerta

Queste erano solo alcune delle offerte di Euronics incluse nella campagna promozionale Summer Dream, promozione che vi ricordiamo essere in vigore fino al 31 agosto 2022 e inclusiva di altri prodotti scontati (smartphone compresi), che trovate nel link in fondo.

Nel caso in cui vi servisse altro, tenete presente che le migliori offerte sulla tecnologia le condividiamo ogni giorno sul nostro canale Telegram prezzi.tech: ecco il link diretto.

Tutte le offerte di Euronics Summer Dream (fino al 31 agosto 2022)

Forse ti sei perso: Via al Black to School di MediaWorld: computer scontati e Gift Card regalate