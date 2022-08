Apple mostra già annunci pubblicitari all’interno dell’App Store, Apple TV+ e alcune sue app per gli utenti iPhone, iPad e Mac, ma sembra che l’azienda di Cupertino abbia in programma di sbandierarne molti di più all’interno delle sue app proprietarie.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta cercando di espandere il proprio business pubblicitario e sta già testando un nuovo modello in Apple Maps che mostra annunci basati sulla ricerca effettuata dall’utente.

Apple potrebbe incrementare la pubblicità all’interno delle sue app proprietarie

Questa presunta nuova politica pubblicitaria di Apple appare in contrasto con la funzionalità App Tracking Transparency (ATT) lanciata lanciata dalla società con iOS 14.5 che ha ridotto notevolmente i guadagni pubblicitari per gli sviluppatori grandi e piccoli, poiché ATT offre agli utenti la possibilità di disattivare gli strumenti di monitoraggio utilizzati dagli sviluppatori per visualizzare annunci pubblicitari mirati e quindi molto più profittevoli.

Inoltre alcuni utenti Apple potrebbero lamentarsi del fatto che la società inserisca più annunci nelle sue app, in quanto hanno sborsato non pochi soldi per l’acquisto di un dispositivo che dovrebbe essere premium.

Gurman crede che Apple espanderà gli annunci su Maps, vetrine digitali come Apple Books e Apple Podcasts e su Apple TV+ in modo simile alle altre piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Warner Bros. Discovery e altre.

