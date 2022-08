Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ ad agosto 2022 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di due anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo caldo mese estivo, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ ad agosto 2022 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ ad agosto 2022

Film in uscita su Apple TV+

Luck (original)

Apriamo le novità Apple TV+ di agosto 2022 con Luck, film d’animazione originale che racconta la storia di Sam Greenfield, la persona più sfortunata del mondo. La sua vita cambia con l’incontro con il gatto nero Bob, che le fa trovare una piccola moneta portafortuna che cancella incredibilmente l’assurda sorte avversa. Questo finché per sbaglio la ragazza non scarica la moneta nel water, ritrovandosi di nuovo nella situazione di prima. Dopo aver scoperto che il gatto è in grado di parlare, Sam lo segue e finisce nella Terra della Fortuna, un mondo dove gli umani non sono ammessi e dove nessuno di loro ha mai messo piede, fino ad ora. Qui agiscono due team, uno della buona e uno della cattiva sorte, che segretamente condizionano e regolano la vita di tutti. La presenza della ragazza provocherà disastri, e toccherà a lei stessa risolverli prima che sia troppo tardi. Disponibile in streaming dal 5 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Luck.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Cinque giorni al Memorial (miniserie original)

Tra le migliori novità Apple TV+ di agosto 2022 da vedere c’è Cinque giorni al Memorial, miniserie drammatica ideata da John Ridley e da Carlton Cuse e tratta dal libro della giornalista Premio Pulitzer Sheri Fink. Racconta i terribili e tragici giorni di Katrina, l’uragano atlantico che nell’agosto 2005 mise in ginocchio gli Stati Uniti (Louisiana e Mississippi in particolare, ma non solo) provocando quasi 2000 vittime e danni per più di 120 miliardi di dollari. La miniserie in otto episodi narra l’impatto dell’uragano e le sue conseguenze su un ospedale di New Orleans, tra inondazioni, mancanza di elettricità e il caldo insopportabile: i soccorritori, ormai allo stremo delle forze, sono costretti a prendere decision che li condizioneranno per gli anni a venire. Nel cast Vera Farmiga, Cornelius Smith Jr., la vincitrice di tre Emmy Cherry Jones, Robert Pine e Julie Ann Emery. Disponibile dal 12 agosto 2022 con nuovi episodi ogni venerdì. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Cinque giorni al Memorial.

Le ragazze del surf (original)

In arrivo questo mese anche Le ragazze del surf, mistery drama per bambini, ragazzi e famiglie che si basa sull’omonima graphic novel bestseller ideata da Kim Dwinell. Segue le migliori amiche Sam e Jade, che risolvono misteri soprannaturali nella loro fin troppo tranquilla cittadina balneare, in California. Le ragazze devono unire le loro forze di immaginazione e logica per venire a capo di intriganti segreti e misteri apparentemente senza una spiegazione razionale, che si nascondono appena sotto la superficie della città di Surfside: tra questi c’è quello che riguarda il fantasma pirata Remi, che le mette sulle tracce di un tesoro maledetto. Con YaYa Gosselin, Miya Cech e Spencer Hermes-Rebello. Disponibile in streaming dal 19 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Le ragazze del surf.

Bad Sisters (original)

Ad agosto 2022 debutta su Apple TV+ Bad Sisters, serie TV dark comedy creata, scritta e interpretata da Sharon Horgan e incentrata sulle sorelle Garvey, legate dalla morte prematura dei loro genitori e dalla promessa di proteggersi sempre a vicenda. Le affiatate sorelle, molto legate, si sono sempre prese cura l’una dell’altra. Quando il marito di una di loro muore, la sua assicurazione sulla vita avvia un’indagine per approfondire le cause della morte, con l’intento di dimostrare un coinvolgimento delle sorelle, che secondo gli investigatori avevano diversi motivi per ucciderlo. Nel cast, oltre a Sharon Horgan, anche Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Green, Eve Hewson, Claes Bang e Brian Gleeson. La nuova serie è disponibile in streaming dal 19 agosto 2022 con i primi due episodi (in seguito uno nuovo ogni venerdì). Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bad sisters.

See – stagione 3, finale serie (original)

Una delle novità Apple TV+ di agosto 2022 più attese è sicuramente la terza e ultima stagione di See, popolare serie TV drammatica e di fantascienza scritta da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, e che vede protagonista Jason Momoa. La serie è ambientata in un futuro molto lontano nel quale la popolazione è stata decimata da un misterioso virus, che ha reso ciechi i pochi sopravvissuti. Molti credono che si tratti di una punizione divina, un modo per ridare alla natura il suo potere dopo secoli di arroganza umana. Dopo anni di buio, i figli gemelli del potente guerriero Baba Voss nascono col dono della vista e vengono visti come una minaccia. L’uomo è così costretto al dovere di proteggerli, scontrandosi con le tribù vicine e i seguaci della tirannica sovrana Kane. Nella terza e ultima stagione, che porta dunque la serie alla conclusione, (SPOILER) è passato quasi un anno da quando Baba Voss ha sconfitto il suo nemico e ha dato addio alla sua famiglia per vivere nella foresta. Quando uno scienziato trivantiano sviluppa una nuova e devastante forma di armamento dotato della vista e in grado di minacciare l’umanità, l’uomo si ritrova costretto a tornare a Paya per proteggere la sua tribù. Disponibile in streaming dal 26 agosto 2022. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza e ultima stagione di See.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Le avventure di Snoopy (nuovi episodi, original) – 12 agosto 2022

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ ad agosto 2022 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

