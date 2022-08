Nei mesi scorsi Elon Musk, CEO di Tesla, ha svelato i piani dell’azienda relativi a Tesla Optimus, il robot umanoide del produttore statunitense che dovrebbe essere annunciato il 30 settembre.

Ricordiamo che per il 19 agosto era in programma l’evento “Tesla AI Day #2”, appuntamento che è stato rinviato al 30 settembre e in occasione del quale l’azienda fornirà vari aggiornamenti sui progetti in corso ed è probabile che si parlerà anche di Optimus, del quale potrebbe essere mostrato un prototipo funzionante.

Nuova immagine di Tesla Optimus

Nelle scorse ore, all’assemblea annuale degli azionisti di Tesla, Elon Musk ha deciso di condividere una nuova immagine ufficiale di questo robot, così da promuovere l’evento “Tesla AI Day #2”.

L’immagine sembra mostrare le mani robotiche dell’attuale prototipo del robot di Tesla.

Elon Musk non ha nascosto di avere progetti ambiziosi per Optimus, rendendo noto che nei piani dell’azienda vi è l’obiettivo di avviare la sua produzione nel corso del 2023, cosa che ha sorpreso molti addetti ai lavori: bisogna considerare, infatti, che si tratta di una previsione temporale decisamente ambiziosa se si tiene conto del tipo di prodotto di cui si sta parlando.

Ma in più di un’occasione Musk ha affermato che questo robot è divenuto uno dei progetti più importanti di Tesla (a gennaio, per esempio, il CEO di Tesla ha dichiarato che l’azienda nel 2022 avrebbe dato la priorità allo sviluppo di tale robot umanoide Optimus rispetto ad altri prodotti).

Durante l’assemblea annuale degli azionisti Musk ha ribadito che Optimus è un progetto che nel lungo termine potrebbe trasformarsi nel più importante business per l’azienda (“Sospetto che Optimus sarà più prezioso dell’auto a lungo termine”), tanto da arrivare a ribaltare l’intera nozione di economia.

Ovviamente Tesla ha in programma di sfruttare la sua esperienza nell’elettronica e nelle batterie per veicoli elettrici per costruire il robot e mira ad utilizzare la sua esperienza nell’intelligenza artificiale per “dotarlo di un cervello”.

Inizialmente Optimus dovrebbe essere programmato per compiere azioni semplici e ripetitive ma Tesla in futuro dovrebbe migliorarlo, rendendolo utile utile sia per applicazioni commerciali che di consumo.

Appuntamento al prossimo mese per scoprire cosa Tesla ha in serbo per noi.