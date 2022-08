Il servizio di crypto-mixer Tornado Cash è entrato nella black list dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC), ovvero del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Il motivo di questo provvedimento è da ravvisare nei sospetti che il servizio abbia favorito il riciclaggio di ben 7 miliardi di dollari a partire dal 2019.

Inoltre, Tornado Cash sarebbe stato utilizzato dal Lazarus Group, un gruppo di hacker che sarebbe collegato al Repubblica Democratica di Corea (DPRK), al fine di rubare 625 milioni di dollari durante la scorreria contro Axie Infinity. La piattaforma sarebbe anche stata utilizzata in due vicende le quali hanno destato notevole scalpore nel corso degli ultimi mesi, ovvero:

il riciclaggio di 96 milioni di dollari provenienti dal furto ai danni di Harmony Bridge , avvenuto il 24 giugno;

, avvenuto il 24 giugno; quello di almeno 7,8 milioni di dollari provenienti dall’hacking che ha colpito Nomad il 2 agosto.

È stato Brian E. Nelson a sottolineare che il Tesoro ha deciso di sanzionare Tornado Cash per non essere riuscito a impedire il riciclaggio di soldi provenienti da attività illecite, nonostante le rassicurazioni generosamente avanzate dopo i ripetuti richiami delle autorità competenti. Lo stesso dipartimento ha inoltre affermato di voler perseguire tutti i mixer che facilitano le operazioni in contrasto con la legge. Come del resto ha già fatto con Blender.io, messo al bando dalle autorità di Washington, per aver reso possibile la sparizione di milioni di dollari i quali erano stati trafugati dal gruppo ransomware Conti nel corso degli ultimi dodici mesi.

Tornado Cash, di cosa si tratta

Tornado Cash è un mixer di criptovalute che si basa sulla blockchain di Ethereum per il suo funzionamento. La sua principale caratteristica consiste nel facilitare in maniera indiscriminata le transazioni anonime offuscandone l’origine, la destinazione e le controparti.

Come si può facilmente capire, si tratta di un progetto teso ad assicurare il massimo di privacy a chi utilizza asset virtuali. Il problema, con tutta evidenza, è che in tal modo Tornado Cash si propone come un formidabile sostegno per le attività di riciclaggio e occultamento di risorse provenienti da attività illegali. Non a caso è stato privilegiato dai gruppi di hacker che stanno mettendo a ferro e fuoco il mercato crypto ormai da anni. Proprio per questo l’OFAC ha deciso di includerlo nella sua Specially Designated National List, provvedimento che comporta una conseguenza ben precisa: chiunque dovesse interagire con Tornado Cash da questo momento sarebbe passibile di azione penale.

In pratica, l’entrata nella black list del mixer impedisce il suo utilizzo anche da parte di chi non ha alcuna intenzione di partecipare ad attività illegali, ma intende conservare l’anonimato nelle operazioni che implicano l’utilizzo di valuta virtuale. Un modo di agire abbastanza brutale, tale però da comporta implicazioni di notevole importanza. Resta da capire se queste conseguenze spingeranno il Tesoro a rivedere, o perlomeno precisare la sua decisione, o meno.

Tornado Cash: le implicazioni sono di larga portata

Tra coloro che hanno usato Tornado Cash, ci sono anche non pochi attori impegnati nella lotta per i diritti civili o nell’opposizione a regimi dispotici. Persone le quali necessitano della massima riservatezza per poter portare avanti la propria attività senza dover rischiare l’individuazione da parte dei governi contro cui lottano, con tutte le conseguenze del caso.

Per queste persone, peraltro, non si tratta di un momento positivo. La notizia relativa alla messa al bando di Tornado Cash va infatti a fare il paio con quella relativa alla sottrazione dei dati sensibili di milioni di utenti di Twitter, tra i quali quelli relativi a profili anonimi. Ovvero quelli che sono usati sempre dagli attivisti per poter condurre la propria attività di opposizione in ogni parte del globo.

Se le criptovalute e i social media sono ormai da tempo stati individuati come un aiuto notevole per tutti coloro che vogliono lottare per affermare le proprie idee, questo genere di attività continua ad intersecarsi con quella molto meno nobile degli hacker, a dimostrazione che ogni strumento può essere utilizzato per scopi assolutamente diversi, anche dal punto di vista etico. Un problema di non poco conto anche per i legislatori.

