Ben 190 milioni di dollari: questo è il risultato di un attacco sferrato ai danni di Nomad, piattaforma che è in grado di fornire un protocollo di messaggistica cross-chain tramite il quale gli utenti sono abilitati a inviare e ricevere token tra diverse blockchain utilizzando allo scopo un bridge. Proprio il ponte sarebbe stato individuato come anello debole della catena, permettendo agli hacker di collezionare un bottino così largo.

Ad ammettere l’accaduto è stata la stessa azienda, su Twitter, affermando di essersi attivata per cercare di capire cosa sia accaduto, promettendo di fornire eventuali aggiornamenti ove se ne presentasse l’occasione. Intanto sono già iniziate le indagini da parte degli esperti forensi, dopo la comunicazione data alle autorità competenti. Naturalmente l’obiettivo è quello di identificare gli account coinvolti e cercare di tornare in possesso dei fondi sottratti, senza però sicurezze reali di riuscire a farlo.

Si tratta dell’ennesimo attacco ad un bridge nel corso di un 2022 che rischia di passare agli annali per la quantità di asset virtuali sottratti a questo genere di piattaforme. Tanto da provocare non pochi timori non solo nelle aziende interessate, ma anche tra utenti sempre più allarmati per la piega presa dagli eventi.

Cos’è accaduto a Nomad

A commentare l’evento è stata in particolare PeckShield, una società di indagini analitiche sul mondo crypto, ricordando in una dichiarazione riportata dall’agenzia di stampa Reuters che nel corso del raid sarebbero state trafugate valute digitali sotto forma di Ether e USDC per un valore corrispondente a 190 milioni di dollari. In pratica si tratterebbe del TVL (Total Value Locked) che Nomad possedeva prima dell’attacco. Sono bastate poche ore per spostare questa ingente massa di risorse nei portafogli degli hacker.

Sull’accaduto è intervenuto anche un noto hacker white hat (con tale definizione si intendono gli specialisti di azioni dimostrative, tese non a trafugare beni, bensì a far capire la debolezza dei sistemi attaccati) e ricercatore di Paradigm, @samcczsun, affermando che si tratta di uno degli attacchi più caotici mai osservati sul Web3. Diversamente da quelli che sono stati condotti contro altri bridge nel passato, ad esempio Wormhole (300 milioni di perdite), Ronin (615) e Harmony (100), avvenuti rispettivamente a febbraio, marzo e giugno, non sono state utilizzate competenze tecniche avanzate. Sarebbe anzi bastato un semplice copia e incolla da parte degli interessati, ovvero la sostituzione dell’indirizzo del legittimo proprietario con il proprio per portare a termine l’operazione. Una circostanza tale da spingere a pensare che a sferrare gli attacchi possano essere stati soggetti differenti. Tra le reazioni all’episodio, una nota di ottimismo è comunque giunta da Nassim Eddequiouaq, cripto CISO di Andreessen Horowitz, secondo il quale i fondi potrebbero essere recuperati proprio dagli hacker whitehat, nonostante il fatto che le identità di coloro che hanno drenato i fondi da Nomad siano in gran parte sconosciute. Non solo Nomad, bridge sotto attacco