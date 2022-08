Una piattaforma simile a Twitch: questo sarebbe il progetto su cui sta lavorando in gran segreto Meta. La fase di test, in particolare, sarebbe stata affidata ad un gruppo di influencer e creatori di contenuti chiamati a fornire il loro parere su quanto fatto sinora. Super, questo il nome del nuovo sito, è già online in alcuni Paesi (non in Italia) e può essere visitato presso l’indirizzo http://super.events . Proprio in fondo alla home page è possibile rilevare l’avvertenza che si tratta di un NPE (New Product Experimentation) del team di Meta, ovvero della squadra di sviluppatori dell’azienda adibito abitualmente al lancio delle nuove app.

Occorre peraltro sottolineare come non si tratti di una novità assoluta. Di Super si è già iniziato a parlare nel 2020, all’interno di un rapporto pubblicato da Bloomberg. In quel caso, il progetto era però presentato alla stregua di uno strumento ispirato a Cameo, grazie al quale sarebbero state possibili chiamate simili a FaceTime tra celebrità e fan. Se alcune funzionalità sono state adottate anche sul nuovo progetto, ad esempio l’opportunità di fare selfie con i creatori, la piattaforma ha dato vita ad un’evoluzione tale da farne ora un concorrente per il live streaming di Twitch.

Super, la nuova piattaforma di Meta: di cosa si tratta

Le indiscrezioni sinora trapelate sembrano avvalorare l’ipotesi che Super permetterà ai creatori la monetizzazione dei propri contenuti analogamente a quanto accade su Twitch. Gli utenti possono a loro volta pagare per funzionalità extra, abbonamenti a più livelli ed effettuare donazioni al proprio creatore preferito, il quale almeno in un primo momento potrà ricevere l’intero importo.

Sarebbe inoltre previsto un modello di sponsorizzazione in cui i brand interessati a promuovere la propria immagine e i prodotti possono pagare per integrare il marketing nel contenuto video postato su Super stream da un creatore. Quest’ultimo verrebbe a sua volta agevolato dal fatto che la nuova piattaforma avrebbe proceduto all’integrazione di layout video specifici, tali da non rendere obbligatorio il possesso di particolari conoscenze tecniche o di progettazione grafica per l’impostazione di un live streaming di buon livello.

Per quanto riguarda coloro che hanno affiancato Meta nella fase di test, secondo una fonte citata da Business Insider alcuni influencer sarebbero stati gratificati di cifre sino a 3mila dollari per 30 minuti di lavoro, oltre a incentivi di vario genere.

Se non è chiaro quando Super verrà effettivamente messa a disposizione del pubblico, sembra che almeno per il momento non siano previste integrazioni con gli altri prodotti di Meta, ovvero Facebook e Instagram. Mentre, a sorpresa, nelle FAQ sul sito è presente una sezione in cui si spiega come è possibile la trasmissione in simultanea di uno stream su TikTok Live. Non resta quindi che seguire l’evoluzione dei lavori.

Meta continua a lavorare sugli NFT

In contemporanea a Super, Meta sta portando avanti la sua strategia relativa ai Non Fungible Token (NFT). È stato un post pubblicato dalla sua redazione a rendere nota la fase iniziale della strategia di espansione in 100 paesi dislocati tra Africa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Americhe. Il test in questione prevede la condivisione su Instagram degli NFT di alcuni creatori e collezionisti statunitensi. Le operazioni possibili in questo ambito sono le seguenti:

collegamento di un portafoglio digitale, consentendo in tal modo a creatori e collezionisti di scegliere dal proprio portafoglio gli NFT che desiderano condividere sul social media;

la condivisione di oggetti da collezione digitali , fornendo agli interessati una vera e propria vetrina con la possibilità aggiuntiva di di visualizzare informazioni pubbliche, a partire dalle descrizione dell’NFT coi post visibili anche sul loro profilo;

, fornendo agli interessati una vera e propria vetrina con la possibilità aggiuntiva di di visualizzare informazioni pubbliche, a partire dalle descrizione dell’NFT coi post visibili anche sul loro profilo; Tagging automatico di creatore e collezionista. Il creatore e il collezionista possono essere automaticamente individuati nel post da collezione digitale, il quale è comunque soggetto alle impostazioni sulla privacy precedentemente indicate.

Al momento del lancio, le blockchain supportate saranno Ethereum e Polygon, con Flow e Solana in arrivo. I portafogli di terze parti compatibili per l’uso saranno invece Rainbow, MetaMask e Trust Wallet , con Coinbase, Dapper e Phantom pronti a fare il loro sbarco sulla piattaforma. Non sono previste commissioni per la pubblicazione o la condivisione di un oggetto da collezione digitale su Instagram.

Nello stesso post si afferma comunque che l’attenzione di Meta nei confronti degli NFT non si esaurisce con questa iniziativa, in quanto nel corso dei prossimi mesi saranno esplorate funzionalità aggiuntive tese a dispiegare ulteriori vantaggi che questa tecnologia prospetta a creatori e collezionisti.

Leggi anche: Meta crolla per la prima volta: la colpa è anche del metaverso