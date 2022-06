Twitch continua a macinare record e successi grazie a una piattaforma ricca di streamer che, nonostante saltuarie polemiche riguardo la moderazione dei contenuti e l’entità stesse delle live stream, stanno facendo la fortuna del brand di proprietà di Amazon.

A questo proposito, Mike Minton, VP dei programmi di monetizzazione di Twitch, ha affermato che i creatori di contenuti hanno guadagnato più di 1 miliardo nel 2021 sulla piattaforma attraverso donazioni, iscrizioni e Bits. Una cifra del 50% superiore rispetto a quanto guadagnato nel 2020.

Twitch ha annunciato che estenderà il suo programma di incentivi pubblicitari al fine di includere più streamer e offrire maggiori benefici in termini di entrate.

Compensi fissi in cambio di pubblicità: Twitch estende il programma

Proprio all’inizio dell’anno il brand viola aveva lanciato il suo programma di Ads Incentive che offre ad alcuni creatori un compenso fisso in cambio della pubblicazione di un determinato numero di annunci a patto di garantire un determinato numero di ore trasmesse.

Questo nuovo modello di pagamenti verso i creator è di gran lunga più trasparente e più remunerativo rispetto al precedente basato su un CPM fisso come affermato anche da Twitch stessa sul proprio blog:

“Tradizionalmente, calcolavamo le entrate dei creator dagli annunci tramite un CPM fisso, una tariffa fissa per ogni 1.000 visualizzazioni di annunci sul loro canale. Per aumentare i pagamenti degli annunci e assicurarci di poter trasferire gli aumenti di prezzo ai creatori, stiamo passando dalla nostra struttura CPM fissa a un modello di compartecipazione alle entrate basato sulla percentuale. Questo nuovo modello paga ai creator il 55% delle entrate per ogni annuncio pubblicato sul loro live stream.”

Il nuovo modello, peraltro, ha contribuito a fornire agli streamer della piattaforma una retribuzione fissa eliminando, in parte, l’incertezza insita in una carriera del genere e consentendo, allo stesso tempo, di pagare di più i creatori di contenuti.

In conclusione, Twitch ha tenuto a rassicurare i fruitori di contenuti della piattaforma comunicando di essere al lavoro su modi alternativi per rendere le pubblicità sul sito meno intrusive.

Siamo anche su Twitch: TuttoTechnet

Potrebbe interessarti anche: Questa è la prima immagine ufficiale di Nothing Phone (1): ora non ha più segreti