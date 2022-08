A un mese di distanza dal lancio delle OPPO Enco X2 e a pochi giorni dalla presentazione dell’atteso OPPO Watch 3, l’azienda cinese annuncia per il nostro mercato un nuovo paio di cuffie true wireless di fascia media. Si chiamano OPPO Enco Free 2i e dalla loro vantano una tecnologia ANC che promette riduzioni del rumore fino a 42 dB, un’autonomia notevole (fino a 30 ore complessive), Bluetooth 5.2 e una qualità audio di livello elevato. Scopriamole insieme nei dettagli prima di parlare di prezzi e disponibilità italiani.

Caratteristiche e funzioni di OPPO Enco Free 2i

Le OPPO Enco Free 2i sono delle cuffie true wireless di tipo in-ear, piccoline e dotate di una custodia ovale che funge, come di consueto, da supporto per la ricarica. Dal punto di vista tecnico sono dotate di driver dinamici da 10 mm, di una frequenza in risposta che va da 20 Hz a 20 kHz e del chip Bluetooth 5.2 che garantisce un raggio d’azione di 10 metri.

Ciascun auricolare pesa 3,55 grammi, mentre sulla bilancia ne segna 48,8 la custodia di ricarica, che risulta comunque piccina (66,9 x 51,5 x 24 mm) nonostante vanti una batteria da ben 480 mAh che garantisce alle cuffie un’autonomia complessiva di 30 ore. Da 21 mAh è invece la batteria degli auricolari, che si ricaricano completamente in 90 minuti.

Da segnalare per queste OPPO Enco Free 2i anche la resistenza ad acqua e polvere (sono certificate IP54), la compatibilità con dispositivi Android e iPhone e il processore triple-core di cui sono dotate, che promette interventi efficaci nella cancellazione del rumore di fondo in ogni situazione. Come anticipato OPPO parla di riduzioni fino a 42 decibel e di una funzione di Active Noise Cancellation (ANC) personalizzabile che promette un ascolto ottimale, anche grazie alla tecnologia di compensazione della qualità del suono. Utile anche la modalità trasparenza per percepire meglio i rumori esterni quando necessario senza stare a dover rimuovere le cuffie, o ancora la trasmissione binaurale a bassa latenza, che permette di godersi video e giochi senza grossi problemi.

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità in Italia di OPPO Enco Free 2i

Le OPPO Enco Free 2i sono disponibili in Italia da oggi nella sola colorazione bianca, in vendita al prezzo di 99,99 euro acquistabili già ora sullo store di OPPO, ma anche su Amazon. La confezione di vendita, oltre alle cuffie e alla custodia, comprende anche un cavo di ricarica USB e due set di gommini di ricambio.

Potrebbe interessarti anche: le migliori cuffie true wireless, la nostra selezione del mese