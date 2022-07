Presentate a fine inverno a margine de lancio dei nuovi smartphone di fascia elevata OPPO Find X5 e Find X5 Pro, le cuffie OPPO Enco X2 sono arrivate in Italia, già acquistabili sul nostro mercato sua sullo store ufficiale che su Amazon. Ma prima di segnalarvi i link appositi, un breve ripasso sulle specifiche e sulle peculiarità di queste cuffiette true wireless di fascia elevata, firmate Dynaudio e con un sistema di cancellazione attiva del rumore a frequenza ultra larga.

OPPO Enco X2 in Italia: dettagli e prezzi

Parliamo di un modello di cuffie di fascia elevata, e lo dimostrano sia il prezzo che le funzioni di cui sono dotate, oltre alla costruzione che vantano. Partiamo proprio da qui, dai doppi driver coassiali delle OPPO Enco X2, con l’unità dei bassi da 0,0095 mm dotata di un sistema di vibrazione a ultrasuoni a bassa distorsione ultra-transiente (Treccani lo spiega così: anglicismo che si alterna nell’uso a transitorio e si contrappone a ricorrente, permanente, stabile e simili). A corredo c’è un diaframma e bobine vocali DCAA, per un sistema acustico che OPPO chiama SuperDBEE (Super Dunamic Balance Enhanced Engine), un sistema a doppio driver coassiale che è stato sviluppato in collaborazione con Dynaudio, un nome importante danese nel settore audio.

La certificazione Hi-Res Audio Wireless, il codec Low Latency High-Definition Audio Codec (LHDC) 4.0, a supporto del diaframma planare e del tweeter planare Absolute Center Quad-Magnet garantiscono un’elevata qualità audio, e una copertura delle frequenze ampia, fino a 40 kHz. Rispetto alla generazione precedente, queste nuove OPPO Enco X2 vantano un chip DAC ottimizzato che promette una potenza superiore del 25%, l’algoritmo Golden Sound, garantisce un’ottimizzazione accurata che, in cinque minuti di test, crea un modello del canale uditivo dell’utente e ne regola di conseguenza l’effetto.

Lato cancellazione attiva del rumore, queste nuove cuffie true wireless, di tipo in-ear, vantano un sistema che interviene in maniera decisa: OPPO parla di riduzioni fino a 45 decibel per una gamma di frequenze fino a 400 Hz. Per il resto, vale la pena citare la presenza del Bluetooth 5.2, della certificazione IP54 contro schizzi d’acqua e polvere, del Dolby Audio.

Lato autonomia, le OPPO Enco X2 durano fino a 40 ore, col supporto della custodia di ricarica ovviamente, mentre scende a 5 ore l’autonomia continuativa riproducendo la musica con LHDC e cancellazione del rumore attivi e volume al 50%. Per ulteriori dettagli e specifiche vi suggeriamo di consultare il nostro articolo dedicato.

È il momento di parlare di prezzi, dunque. Queste OPPO Enco X2 sono ora disponibili sul nostro mercato, nelle colorazioni nera e bianca, al prezzo di 199,99 euro. Le potete acquistare sullo store ufficiale di OPPO, o, come anticipato, direttamente su Amazon.

Potrebbe interessarti anche: le migliori cuffie true wireless del mese, la nostra selezione