Da ieri, 2 agosto 2022, è disponibile anche in Italia il piano opzionale AppleCare+ con copertura per furto e smarrimento, una soluzione che va ad aggiungersi alla formula standard offrendo un servizio che permette di assicurare il proprio iPhone da eventuali problemi extra.

A distanza di quasi quattro anni dall’arrivo in Italia della formula di garanzia di base, ecco che Casa Cupertino dà la possibilità ai propri utenti di optare per la sua soluzione assicurativa più ricca e completa. Per tutti i dettagli, i costi, le differenze e i dispositivi compatibili, seguiteci.

Dettagli e differenze fra i piani AppleCare+

AppleCare+ è un servizio di assicurazione e di assistenza tecnica riservato ai dispositivi di Casa Cupertino. Copre le riparazioni, offre assistenza certificata, accesso prioritario all’assistenza tecnica, due interventi per danni accidentali ogni 12 mesi e assistenza per la batteria. Tali vantaggi vanno a sommarsi ai due anni di garanzia del venditore, per inciso.

Questa formula, quella base, è acquistabile con un piano annuale con prezzi a partire da 4,49 euro al mese o tramite una soluzione unica che parte da 89 euro, valida per due anni (il prezzo sale a seconda del telefono assicurato).

AppleCare+ con copertura per furto e smarrimento, da oggi disponibile in Italia, offre tutto quanto previsto dal piano base con in più la copertura extra in caso di furti o smarrimenti, per l’appunto. Come specifica Apple, è richiesto che la funzione Dov’è sia attiva sull’iPhone al momento del furto o dello smarrimento e quindi anche durante la procedura di richiesta d’assistenza.

Questo nuovo piano onnicomprensivo è acquistabile in maniera simile all’altro ma a prezzi più elevati. Si parte da 7,49 euro al mese per la formula annuale e da 149 euro per il piano di due anni (sempre considerando l’iPhone più economico).

Per inciso, Apple tiene a sottolineare che con la copertura AppleCare+, ogni intervento per danno accidentale è soggetto a un costo addizionale di € 29 per i danni al display o al vetro posteriore o di € 99 per i danni accidentali di altro tipo. Ciascuna sostituzione dovuta a furto o smarrimento è soggetta a un costo addizionale di € 129. Il costo addizionale per i danni al vetro posteriore è applicabile solo per i modelli di iPhone 12 e iPhone 13.

Come acquistare AppleCare+

Entrambe le opzioni AppleCare+ sono acquistabili in fase d’ordine di un nuovo iPhone, ma è anche possibile farlo entro 60 giorni dalla data di acquisto nel modo che segue:

dal proprio iPhone andare su Impostazioni > Generali > Info e scegli Copertura AppleCare+ disponibile;

online dalla pagina web apposita;

oppure chiamando il numero 800 915 904 fornendo una prova d’acquisto e seguendo le indicazioni riportate.

Maggiori informazioni su AppleCare+ con copertura per furto e smarrimento le trovate nella pagina web dedicata del sito di Apple, dove sono reperibili il set informativo, i termini e le condizioni generali, le eccezioni e tutti i dettagli relativi.

In copertina iPhone 13, di cui trovi la recensione qui

Forse ti sei perso: tutte le nostre guide agli acquisti dei prodotti Apple