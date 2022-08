A marzo di quest’anno il colosso di Cupertino ha presentato al mondo il suo Studio Display, monitor da 27 pollici dotato di caratteristiche di fascia alta come la risoluzione 5K, vetro nanotexture (per ridurre ulteriormente i riflessi migliorando la qualità delle immagini in ambienti molto luminosi) e un sistema di inquadratura automatica della videocamera (Center Stage).

Tuttavia non è passato molto tempo prima che il nuovo prodotto di Apple ricevesse critiche da diverse fonti, inizialmente per la infima qualità della webcam e in seguito a causa dell’impossibilità, per alcuni utenti, di aggiornare correttamente il firmware del dispositivo; di recente inoltre sono apparse in rete numerose lamentele riguardo gli altoparlanti integrati nello Studio Display.

Apple riconosce il problema agli altoparlanti di Studio Display ed esclude che sia legato all’hardware

Le segnalazioni provengono da diverse parti del web, dove gli utenti lamentano tutti la stessa problematica legata agli altoparlanti integrati nel monitor; l’audio viene riprodotto per un certo periodo di tempo, salvo poi interrompersi improvvisamente dopo essere diventato instabile. Di seguito le dichiarazioni di alcuni utenti:

Nell’ultimo mese, gli altoparlanti del mio Studio Display sono stati rotti. Ogni volta che inizio a riprodurre musica (o qualsiasi altro audio), funziona per alcuni secondi e poi si interrompe.

L’audio diventa instabile e alla fine si interrompe completamente. Il riavvio del Mac non aiuta. Devi letteralmente spegnere e riaccendere l’intero Studio Display. Succede ogni 5-6 settimane per me, a quanto pare.

L’audio sul mio Studio Display non funziona a intermittenza. L’unico modo per farlo funzionare di nuovo è scollegare il display durante la notte. Ciò ripristina il display e risolve temporaneamente il problema. Fino alla prossima volta.

La problematica si presenta esclusivamente quando l’audio viene riprodotto dagli altoparlanti del display, e non si manifesta ad esempio utilizzando gli speaker del MacBook, segno evidente di colpevolezza di Studio Display.

Apple ha riconosciuto il problema escludendone la natura hardware e imputandola di conseguenza a un bug software, si presume dunque che prima o poi venga rilasciato un aggiornamento risolutivo ma per ora l’unica soluzione è stata data dall’azienda ai fornitori di servizi autorizzati e combacia con quanto riportano alcuni utenti sui forum di Apple: scollegare Studio Display dall’alimentazione (visto che il monitor non dispone di un tasto per lo spegnimento), attendere e in seguito riaccenderlo. Questa soluzione temporanea sembra per il momento risolvere il problema, almeno questo è quello che riportano gli utenti che hanno testato la procedura.

Insomma, considerando anche il prezzo non certo economico a cui viene venduto (in Italia si parte da 1.799 euro fino a 2.049 euro a seconda della configurazione) auspichiamo che gli ingegneri Apple siano a lavoro per rilasciare un aggiornamento risolutivo quanto prima, visto che lo “spegni e riaccendi” è sì spesso la soluzione per un’infinità di problemi tecnologici, ma su un dispositivo di questo calibro non è accettabile come soluzione.

