In occasione del CES 2022 di Las Vegas Dell ha presentato il monitor UltraSharp da 32 pollici studiato per le conferenze e dotato di una videocamera con risoluzione 4K.

Ebbene, nelle scorse ore il produttore ha finalmente deciso di svelare il prezzo ufficiale di tale dispositivo e vi anticipiamo che non è economico: il nuovo monitor di Dell, infatti, è arrivato sul mercato a 1.415 euro, andando così a posizionarsi un po’ al di sotto della fascia di prezzo della versione da 27 pollici di Apple Studio Display.

Le principali caratteristiche del nuovo monitor di Dell

Monitor per videoconferenze Dell UltraSharp 32 4K (U3223QZ) ha tra i propri punti di forza una videocamera con sensore Sony Starvis 4K HDR, ossia una soluzione che utilizza l’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a rimanere nell’inquadratura durante una chiamata (si tratta di una funzionalità simile a quelle già usate da altri produttori per dispositivi simili, come Apple e HP).

Ed ancora, il monitor di Dell consente agli utenti di inclinare la fotocamera con diverse angolazioni senza la necessità di spostare tutto il dispositivo (cosa che comunque è possibile fare) e di personalizzare il campo visivo (sono supportati i formati a 65°, 78° e 90°).

Inoltre, l’otturatore della fotocamera si aprirà automaticamente quando è in uso e si chiuderà quando non lo è e ciò significa che gli utenti non dovranno ricordare di chiudere l’otturatore manualmente al termine di una riunione.

Tra le altre caratteristiche di Monitor per videoconferenze Dell UltraSharp 32 4K troviamo un pannello IPS con risoluzione 4K (3.840 x 2.160 pixel) e refresh rate a 60 Hz, due altoparlanti da 14 W, due microfoni con sistema di cancellazione del rumore, due porte USB Type-C, una porta HDMI 2.0, una porta DisplayPort 1.4 e 5 porte USB 3.2 Gen 2 da 10 Gbps.

Per ulteriori informazioni sul Monitor per videoconferenze Dell UltraSharp 32 4K o per acquistare il prodotto vi rimandiamo allo store ufficiale del produttore.

