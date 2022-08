Il sistema di pagamenti Apple Pay è supportato solo da Safari su iOS 15 e versioni precedenti, impedendo gli utenti iPhone e iPad di utilizzare qualsiasi altro browser per pagare gli acquisti effettuati sul Web.

Questa limitazione sembra destinata ad allentarsi su iOS 16 in quanto sono emerse delle prove che l’azienda di Cupertino sta testando il suo sistema di pagamenti anche in altri browser.

Apple Pay sembra pronto a supportare anche Edge, Chrome e Firefox in iOS 16

Un collaboratore di MacRumors ha scoperto che Apple Pay ultimamente funziona anche con Microsoft Edge e Google Chrome in iOS 16 beta 4.

Gli screenshot condivisi tramite Twitter mostrano un’opzione “Continua con Apple Pay” sulla pagina di pagamento di Apple quando si utilizzano gli altri browser.

Per quanto riguarda Firefox alcuni utenti hanno precedentemente rilevato un’opzione per pagare con Apple Pay nelle versioni beta 2 e beta 3 di iOS 16.

Al momento non è chiaro quando Apple abbia iniziato a espandere il supporto di Apple Pay e a quali browser, tuttavia non è ancora disponibile nell’ultima versione beta di macOS, probabilmente perché Chrome, Edge e Firefox utilizzano WebKit, il ​​motore di rendering di Safari, mentre su macOS i browser di terze parti sono liberi di utilizzare i propri.

L’apertura di Apple nei confronti di Apple Pay per iOS potrebbe essere correlata al Digital Market Act che entrerà in vigore nella primavera del 2023 con l’obiettivo di reprimere le pratiche anticoncorrenziali delle big tech come Meta, Google e appunto Apple.

