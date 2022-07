Apple ha in programma di incrementare la quantità di pubblicità nell’App Store predisponendo nuovi spazi per gli annunci nella scheda “Oggi” e nelle singole pagine delle app per aiutare gli utenti a scoprire nuove applicazioni.

Secondo quanto emerso da una dichiarazione di Apple fornita a MacRumors, 9to5Mac e AppleInsider gli annunci nella scheda Oggi saranno più grandi e contrassegnati da una piccola casella blu con la parola “Annuncio” sotto il nome dell’app. Gli annunci nelle singole pagine delle applicazioni verranno visualizzati nella sezione delle app consigliate in base a quella visualizzata.

A breve Apple aumenterà la pubblicità nell’App Store

Apple ha affermato che questa strategia offre opportunità agli sviluppatori di tutte le dimensioni di far crescere la propria attività, sottolineando che queste nuove inserzioni pubblicitarie proporranno solo contenuti e prodotti dell’App Store e che rispetteranno gli stessi rigorosi standard di privacy applicati dalla società app per le funzionalità di ricerca dell’App Store.

Con i nuovi spazi pubblicitari Apple punta a incrementare le entrate tramite l’App Store e gli annunci potrebbero diventare più importanti per l’azienda, anche in vista delle recenti normative dell’antitrust che impongono al colosso di Cupertino, e ad altre big tech, di accettare pagamenti anche all’esterno dell’app Store.

Apple prevede di iniziare presto a testare i nuovi annunci e probabilmente faranno storcere il naso alla maggior parte degli utenti dell’App Store.

Potrebbe interessarti: Recensione Apple MacBook Air M2, molto meglio di Air M1 ma a che prezzo