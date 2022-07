La famiglia Logitech MX Master rappresenta senza dubbio i mouse più apprezzati da chi col PC ci lavora (ma non solo). La scorsa primavera Logitech ha lanciato la nuova versione Logitech 3S (che abbiamo fra l’altro già recensito in coppia con la MX Mechanical Mini), ma visto il prezzo ancora elevato dovuto proprio al suo essere una novità, vi segnaliamo un’offerta per suo cugino Logitech MX Master 3.

L’occasione è piuttosto ghiotta perché si tratta probabilmente del mouse multitasking più desiderato, costoso sì, ma ora decisamente meno, soprattutto oggi che è acquistabile quasi a metà prezzo su Amazon. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e parliamo della promo in questione.

Logitech MX Master 3 è in offerta su Amazon

Ad onor di cronaca, c’è da dire che il nuovo Logitech MX Master 3s rispetto a questo offre un sensore ottico da 8.000 DPI (4.000 il 3) e clic più silenziosi del 90%. Per il resto è praticamente il solito super mouse da lavoro che abbiamo recensito e che continuiamo a consigliarvi, specie ora che i prezzi cominciano ad abbassarsi grazie al nuovo modello detto.

Comunque, per chi non conoscesse Logitech MX Master 3 è un mouse grandicello e con una forma ergonomica, dotato di 7 pulsanti, dello scroller MagSpeed elettro-magnetico, di personalizzazioni specifiche per app diverse, del controllo FLOW a 3 dispositivi (PC, Mac e iPadOS), e di 70 giorni di autonomia, batteria che è ricaricabile tramite porta USB C.

Logitech MX Master 3 è ora in offerta su Amazon, scontato del 42% sul prezzo di listino, un prezzo che sfiora quello visto nei giorni scorsi in occasione del Prime Day 2022, tanto per darvi un’idea dell’entità dello sconto. Comunque, il prezzo finale, comprensivo di spedizione Prime è 77,90 euro invece di 134,99. Lo potete comprare dal link che segue.

Acquista Logitech MX Master 3 in offerta su Amazon

