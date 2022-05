Logitech ha presentato oggi un mouse e due tastiere, tre prodotti wireless di fascia elevata pensati per un pubblico specifico: chi col PC ci lavora. Il mouse è un aggiornamento di un pezzo da 90 del settore: MX Master 3S, le tastiere sono delle meccaniche pensate per la produttività: MX Mechanical e la versione compatta MX Mechanical Mini. Ma per tutti i dettagli, i prezzi e quello che c’è da sapere, seguiteci.

Logitech MX Master 3S: nei dettagli del mouse per la produttività

Il mouse più famoso si rinnova. Logitech MX Master 3S si presenta con un sensore ottico da 8.000 DPI che garantisce piena compatibilità su ogni superficie (vetro compreso) e un’elevata fluidità. Si tratta di un mouse wireless che, rispetto al modello precedente (MX Master 3, qui trovi la nostra recensione), promette clic più silenziosi del 90%, senza tuttavia perdere in efficacia.

Una delle peculiarità del mouse premium di Logitech è fin dal primo modello la rotella, che con la tecnologia MagSpeed Electromagnetic qui consente di sfogliare fino a 1000 righe al secondo. La rotella laterale è utile invece per scorrere orizzontalmente nei file o nelle immagini, ma le si possono assegnare anche altre funzioni, chi scrive la utilizza di solito per gestire il volume, ad esempio.

Per questo c’è il software Logi Options+, ora non più in versione beta, con cui gli utenti hanno la possibilità di personalizzare tutti i pulsanti, utilizzare profili predefiniti o crearne di nuovi, oltre a regolare la velocità, gestire gli effetti di luce e altri dettagli.

Lato compatibilità, Logitech MX Master 3S supporta praticamente tutto: Windows, macOS, Linux, iPadOS, Android e Chrome OS.

Caratteristiche e peculiarità delle tastiere Logitech MX Mechanical e Mini

Passiamo alle nuove tastiere wireless Logitech MX Mechanical e Mechanical Mini. Come anticipato si tratta di un prodotto che, Tolya Polyanker (Capo del reparto MX Series for Creativity and Productivity di Logitech) definisce così: La nuova tastiera MX Mechanical combina il meglio di entrambi i mondi: l’esperienza di Logitech nelle tastiere gaming e quella della serie MX Master.

Comunque, al di là delle dichiarazione interne, in concreto parliamo della medesima tastiera disponibile in formato full size e TKL, cioè senza la parte a destra contenente il tastierino numerico. Le differenze finiscono praticamente qui.

Entrambe le Logitech MX Mechanical sono disponibili esclusivamente con il layout internazionale, tastiere che utilizzano i tasti meccanici Tactile Quiet per limitare il rumore durante la digitazione. I keycaps sono bicolori e, ovviamente, è presente la retroilluminazione: c’è modo di scegliere fra sei modalità personalizzate per regolarne a proprio piacimento l’intervento in base all’ambiente e agli orari della giornata.

Come il mouse Logitech MX Master 3s, anche loro sono gestibili attraverso il software Logi Options+, sono Bluetooth e wireless e compatibili con Windows, macOS, Lunix, iPadOS, Android e Chrome OS. Accomuna i tre prodotti anche la certificazione Carbon Neutral, a garanzia di un limitato impatto ambientale a sostegno della silvicoltura e delle energie rinnovabili, secondo quanto dichiarato da Logitech.

Prezzi e disponibilità di Logitech MX Master 3S e MX Mechanical (Mini compresa)

Discorso prezzi e disponibilità, c’è da dire che tutti e tre i prodotti sono acquistabili in Italia, sia sul sito web ufficiale Logitech, che presso gli altri rivenditori dell’azienda. A seguire i prezzi di listino relativi:

Il mouse Logitech MX Master 3S nei colori grigio chiaro o grafite costa 129 euro (su Amazon è disponibile già la versione in grigio chiaro);

nei colori grigio chiaro o grafite costa (su Amazon è disponibile già la versione in grigio chiaro); La tastiera Logitech MX Mechanical full size in grafite costa 179 euro (disponibile anche su Amazon);

full size in grafite costa (disponibile anche su Amazon); La tastiera Logitech MX Mechanical Mini grafite costa 159 euro (qui per acquistarla su Amazon).

Per inciso, i prezzi potrebbero essere differenti rispetto a quanto riportato da Logitech. Amazon comunica inoltre una data d’uscita che, per le tastiere, segna il prossimo 7 giugno. Ma le informazioni riportate qui sopra provengono dal comunicato stampa di Logitech, per cui ci aspettiamo delle correzioni.

