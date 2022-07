Nella giornata di ieri Netflix ha annunciato una collaborazione con Sennheiser con lo scopo di lanciare l’audio spaziale su alcune delle sue produzioni originali, la nuova funzione offrirà un audio più coinvolgente per tutti quei clienti che fruiscono del servizio di streaming utilizzando le cuffie. Non sarà necessario acquistare nulla di nuovo per beneficiare della nuova funzione, secondo l’azienda infatti l’audio spaziale “è compatibile con tutti i dispositivi, tutti i piani di streaming e non richiede altoparlanti surround o apparecchiature home theater“.

L’audio spaziale arriva su Netflix

La collaborazione fra Netflix e Sennheiser ha avuto lo scopo di convertire i mix audio surround in una vasta presentazione audio spaziale, di modo che possa essere riprodotta tramite altoparlanti stereo o cuffie. D’ora in avanti la normale uscita stereo verrà sostituita dall’audio spaziale a due canali Ambeo di Sennheiser, che provvederà ad estrarre qualsiasi suono surround o traccia audio Dolby Atmos e a mixarla in un profilo stereo più coinvolgente.

Sennheiser spiega così il funzionamento di Ambeo: “Sebbene Ambeo 2-Channel Spatial Audio non sia un mix separato, i creatori hanno comunque un controllo granulare sulla spazializzazione. I mixer possono definire separatamente la quantità di elaborazione di Ambeo per ciascun gruppo. I mixer per la ri registrazione possono comporre la quantità di elaborazione desiderata, dal missaggio stereo standard fino all’effetto Ambeo completo e ovunque nel mezzo. Il dialogo può essere lasciato inalterato, mentre la massima spazializzazione può essere applicata all’ambiente e agli effetti sonori“.

Allo stato attuale la disponibilità di titoli compatibili con l’audio spaziale è abbastanza limitata e annovera produzioni quali Stranger Things 4, Red Notice, The Witcher e altro; è comunque possibile effettuare una ricerca con le parole “audio spaziale” nell’apposita barra di ricerca di Netflix per avere una panoramica dei titoli disponibili.

Come già detto, tutto ciò non rappresenta uno stravolgimento per coloro che guardano i contenuti del colosso utilizzando sistemi home theater, ma può essere un aggiornamento gradito a coloro i quali usufruiscono del servizio di streaming in mobilità utilizzando le cuffie.

Potrebbe interessarti anche: Cosa guardare su Netflix a luglio? Tutte le novità tra film, serie TV e originals