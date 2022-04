Stando a un report della testata Business Insider, Microsoft sta lavorando ad un programma che consentirà ad alcuni marchi di mostrare annunci pubblicitari all’interno dei giochi gratuiti per Xbox.

Questi annunci non dovrebbero comunque essere invasivi o interrompere il gameplay, ma potrebbero essere inseriti in maniera furba come, ad esempio, un cartellone pubblicitario all’interno di un gioco di corse.

Xbox: giochi gratuiti con pubblicità nei piani di Microsoft?

Sebbene non vi sia ancora nulla di ufficiale ma si tratti di indiscrezioni, sembrerebbe che Microsoft voglia aggiungere degli annunci pubblicitari all’interno dei giochi gratuiti per la propria console Xbox.

Non è ancora chiaro come l’azienda di Redmond possa implementare tali annunci ma, sempre facendo riferimento a Business Insider, Microsoft sarebbe preoccupata della possibilità di indispettire i giocatori e quindi potrebbe varare un programma ad accesso limitato, consentendo solo ad alcuni marchi selezionati di mostrare la pubblicità di un proprio prodotto.

L’obiettivo di Microsoft potrebbe essere semplice: attirare sempre più sviluppatori di quei giochi cosiddetti free-to-play (ovvero quelli offerti gratuitamente) sulla propria piattaforma, aprendo le strade ad un nuovo flusso di entrate che vada al di là di quello delle micro-transazioni.

Gli annunci pubblicitari nei giochi gratuiti per Xbox, che non verranno influenzati dai dati raccolti da Bing o da altri servizi, potrebbero già essere operativi nel terzo trimestre dell’anno, ovvero già dall’estate.

Di seguito, riportiamo le parole di un portavoce di Microsoft interpellato da Business Insider:

“Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza per giocatori e sviluppatori, ma non abbiamo altro da condividere.“

Gli annunci pubblicitari relativi a prodotti “reali” all’interno dei giochi non sono una novità. Un paio di anni fa, EA aveva inserito una pubblicità a schermo intero, e quindi molto invasivo, all’interno di UFC 4, facendo infuriare gli utenti che avevano pagato 60$ per l’acquisto del gioco. Risultato? EA ha rimosso l’annuncio.

La scelta di Microsoft di circoscrivere gli annunci solo ai giochi gratuiti per Xbox, quindi, potrebbe essere una scelta saggia. Vedremo come si evolverà la situazione e se, effettivamente, l’azienda di Redmond perseguirà questa strategia.

