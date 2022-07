Tra decine di migliaia di prodotti in promozione per l’edizione 2022 dell’Amazon Prime Day ci sono anche numerosi prodotti di Tineco, azienda specializzata nella realizzazione di prodotti per la pulizia della casa, come lavapavimenti e aspirapolvere cordless. Sono ben otto i modelli in promozione, con sconti che vanno dal 20 al 35% e con un omaggio per chi acquista una lavapavimenti.

Inserendo il codice che trovate qui sotto a fianco del prezzo, riceverete infatti un flacone aggiuntivo di soluzione per la pulizia dei pavimenti, un regalo davvero molto utile. La promozione è appena iniziata e proseguirà fino al termine dell’evento, che terminerà alla mezzanotte di domani 13 luglio. Non lasciatevi dunque sfuggire l’occasione di risparmio e scegliete il vostro nuovo prodotto Tineco tra quelli elencati qui sotto.

Tineco FLOOR ONE S5

State cercando uno strumento per la pulizia completa della casa? Allora Tineco FLOOR ONE S5 è la soluzione ideale. Si tratta di una lavapavimenti, in grado di aspirare sporco e liquidi senza problemi, con regolazione automatica della potenza in base al livello di sporco rilevato. Dispone di due serbatoi separati per acqua pulita e acqua sporca, può utilizzare acqua calda e un detergente presente nella confezione di vendita. In occasione del Prime Day è in offerta a 415,20 euro invece di 519 euro. E con il codice TINECOPDIT in omaggio un flacone di soluzione detergente. Qui trovate la nostra recensione.

Tineco FLOOR ONE S3

Decisamente interessante, grazie anche a uno sconto maggiore, è Tineco FLOOR One S3, la prima lavapavimenti lanciata da Tineco sul mercato ma tuttora molto attuale. Pesa appena 4,5 Kg, dispone di uno schermo per conoscere lo stato del dispositivo, ha una autonomia di 34 minuti grazie alla batteria da 4.000 mAh, si pulisce da sola al termine delle operazioni. Dispone di due serbatoi separati per l’acqua sporca e pulita e regola la potenza in base allo sporco rilevato. È in offerta per Amazon Prime Day a 299 euro invece di 409 euro. Con il codice TINECOPDIT in omaggio un flacone di detergente. Qui invece trovate la nostra recensione completa.

Tineco FLOOR ONE S5 Combo

Tineco FLOOR One S5 Combo è una soluzione ibrida che unisce la funzione di lavaggio del pavimento a un classico aspirapolvere cordless. Potete rimuovere il motore, aggiungere uno degli accessori inclusi (qui la recensione del kit aggiuntivo) e utilizzarlo per pulire casa senza dover acquistare un prodotto separato. La tecnologia iLoop regola la potenza e la mostra visivamente con un anello colorato sullo schermo LED, Dispone di due serbatoi separati per l’acqua e si pulisce da sola premendo un pulsante. È in vendita su Amazon a 339 euro invece di 449 euro, in occasione del Prime Day e con il codice TINECOPDIT in regalo il detergente aggiuntivo. Qui potete leggere la nostra recensione.

Tineco Pure One X

Tineco Pure One X è un aspirapolvere cordless silenzioso e leggero, che può essere controllato anche tramite la companion app per conoscere lo stato della batteria e degli accessori e per regolare la potenza. La batteria da 2.500 mAh garantisce fino a 70 minuti di autonomia. il filtro HEPA può essere lavato per offrire la miglior pulizia nel tempo. Pesa appena 2,35 Kg e può essere utilizzato senza problemi anche per la pulizia dell’auto e di tutta la casa, grazie ai tanti accessori in dotazione. In occasione dell’Amazon Prime Day può essere vostro a 188,30 euro invece di 269 euro.

Tineco Pure One S12

Il migliore tra gli aspirapolvere cordless di Tineco è senza dubbio Pure One S12 (qui trovate la nostra recensione) con un motore brushless da 500 watt con potenza di aspirazione di 145 watt, che si regola in automatico grazie alla tecnologia iLoop per pulire in base allo sporco rilevato. L’autonomia raggiunge i 50 minuti grazie alla batteria da 2.500 mAh che può essere rimossa. Sulla base di ricarica è presente anche un supporto per alloggiare anche una seconda batteria, da acquistare a parte, così da averla sempre pronta in caso di necessità. Lo trovate in offerta, per il Prime Day di Amazon, a 321,30 euro invece di 459 euro.

Tineco Pure One S11

Pure One S11 di Tineco rappresenta una valida soluzione per chi vuole un prodotto di qualità senza spendere eccessivamente. Ha un motore che genera una potenza di aspirazione di 22.000 Pa, con regolazione automatica a seconda dello sporco rilevato, e una batteria rimovibile da 2.500 mAh che garantisce fino s 40 minuti di autonomia. Nella confezione di vendita sono includi 4 accessori che si agganciano con estrema facilità mentre il filtro HEPA a quattro stadi, che può essere lavato, blocca fino al 99,97% degli allergeni. Durante l’Amazon prime Day 2022 potete acquistarlo a 251,30 euro invece di 359 euro.

Tineco A11 Master

Tineco A11 Master è pensato per chi deve pulire abitazioni di grandi dimensioni, vista la presenza di ben due batterie nella confezione di vendita. Entrambe hanno una capacità di 2.000 mAh e garantiscono fino a 50 minuti di utilizzo ininterrotto, per pulire casa dentro e fuori. Nella confezione di vendita trovate anche 2 spazzole motorizzate, un tubo di prolunga e numerosi accessori, nove in totale, per raggiungere anche i punti più difficili della casa. Il filtro HEPA raccoglie allergeni fino a 3 micron con una efficienza del 99,97%. Lo trovate in offerta per il Prime Day a 251,30 euro invece di 389 euro.

Tineco A10Hero

Chiudiamo con Tineco A10 Hero, perfetto se avete a disposizione un budget limitato ma volete comunque un prodotto di qualità. La batteria garantisce fino a 25 minuti di autonomia, il sistema HEPA blocca il 99,97% degli allergeni e nella confezione di vendita ci sono accessori per la pulizia di divani, fessure e mobili, così da avere una dotazione completa. Pesa appena 1,3 Kg, un vero peso piuma che vi permetterà di raggiungere ance i punti più difficili senza fare alcuno sforzo. È in offerta nel Prime Day di Amazon a soli 139,20 euro invece di 199 euro, davvero niente male.

Informazione Pubblicitaria