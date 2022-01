Recensione Tineco Floor One S5/S5 Combo – Tineco è un brand relativamente conosciuto, specializzato in prodotti per la pulizia della casa. In passato vi ho già parlato dei suoi ottimi prodotti, come Tineco Pure One S12, Tineco Floor One S3 e Tineco iFloor3. Oggi torno a parlarvi del brand per una prova combinata, relativa ai due prodotti più recenti presentati dal brand.

Parlo di Tineco Floor One S5 e Tineco Floor One S5 Combo, due lavapavimenti molto simili tra di loro ma con due diverse filosofie, pensate per due diverse categorie di utenti. Li ho provati a lungo, anche in occasione delle festività natalizie, e oggi vi racconto come mi hanno aiutato a tenere pulita la mia casa.

Due dispositivi simili ma molto diversi

A un primo sguardo i due dispositivi potrebbero sembrare identici, ma basta prestare un minimo di attenzione per scoprire profonde differenze tra i due. Mentre Tineco Floor One S5 è più “massiccio”, soprattutto nella parte posteriore, Tineco Floor One S5 Combo è più minuto e dotato di una maniglia anche nella parte frontale, proprio sopra al contenitore dell’acqua pulita.

È proprio qui che risiede la differenza fondamentale tra i due dispositivi, al netto di numerose altre differenze tecniche. Floor One S5 Combo permette infatti di rimuovere il motore, l’elemento caratterizzato dalla maniglia, per trasformarlo in un aspirapolvere portatile grazie agli accessori inclusi nella confezione di vendita.

Una volta sganciato il motore tramite il pulsante di rilascio laterale basta collegare il piccolo serbatoio con annesso filtro e una delle due bocchette di aspirazione fornite dal produttore per ottenere un piccolo aspirapolvere. Non si tratta quindi di un modello adatto alla pulizia di pavimenti o grandi superfici, quanto piuttosto di un valido aiuto per pulire gli angoli, per raccogliere lo sporco dal divano o dal tavolo o altre piccole superfici.

Questa scelta ha ovviamente un rovescio della medaglia per Floor One S5 Combo, visto che i contenitori per l’acqua pulita e per quella sporca sono più contenuti, rispettivamente di 0,5 e 0,45 litri, più piccoli anche di quelli di Floor One S3 e iFloor 3. Per contro Floor One S5 utilizza lo spazio aggiuntivo per aumentare considerevolmente le capacità, pari a 0,8 litri per l’acqua pulita e o,7 litri per quella sporca.

Se le dimensioni sono comunque molto simili, decisamente differenti sono peso, potenza e autonomia. Di quest’ultima vi parlerò in maniera più dettagliata nel prossimo paragrafo, per parlarvi invece degli altri due aspetti. Floor One S5 è più pesante, 4,5 Kg contro i 3,8 Kg del modello combo. Sulla carta potrebbe sembrare un grosso handicap ma una volta che lo starete utilizzando non vi accorgerete di alcuna differenza.

La spazzola principale offre infatti un effetto trazione per cui la lavapavimenti avanza quasi da sola senza che sia necessario uno sforzo particolare se non quella di reggere l’impugnatura. Non ne risente nemmeno la manovrabilità, entrambe risultano decisamente maneggevoli e vanno a risolvere una delle maggiori criticità dei modelli precedenti.

Sia Floor One S3 che iFloor 3 avevano un grosso limite: a causa della conformazione della spazzola non erano in grado di pulire vicino al battiscopa, lasciando un margine di qualche centimetro che costringeva a ricorrere a un mocio per la pulizia. Tineco ha risolto il problema in modo quasi ottimale, visto che con la nuova soluzione, applicata su entrambi i modelli, ora rimane solo un’area non pulita di qualche millimetro, a cui si può ovviare con la pulizia frontale.

Tineco ha lasciato uno spessore di circa tre centimetri solo sul lato sinistro, mentre sul destro la spazzola sfiora il muro/battiscopa, da cui risulta separata da circa 7 millimetri. Questo significa che è possibile raggiungere anche gli angoli, visto frontalmente la spazzola riesce a raggiungere anche gli angoli tra pareti e pavimenti per una pulizia impeccabile.

Floor One S5 offre anche una potenza maggiora, 220 watt contro 190 watt e questo si nota soprattutto nella pulizia di pavimenti sporchi. Entrambi sono in grado di rilevare lo sporco e aumentare la potenza istantaneamente, ma Floor One S5 pulisce molto più rapidamente, mentre la versione Combo costringe a qualche passaggio supplementare per ottenere lo stesso risultato. Niente di particolarmente fastidioso, a meno che non abbiate poco tempo a disposizione.

Entrambi i dispositivi offrono inoltre una chiara visione sull’autonomia e sulla potenza applicata, grazie a un generoso display LED posto nella parte alta del dispositivo. E per entrambi è possibile collegarsi a una rete WiFi per controllare lo stato della pulizia e della batteria tramite la companion app da installare sul proprio smartphone Android o iOS. L’applicazione permette anche di aggiornare il firmware per risolvere eventuali problemi o per portare nuove funzioni, oltre che consentire di controllare lo stato di usura dei vari componenti.

Entrambi i modelli dispongono infine di una modalità di pulizia automatica, attivabile una volta che sono riposti sulla base di ricarica. La procedura richiede una minima quantità di acqua pulita e lava sia la spazzola a rullo principale sia i condotti di aspirazione, lasciando all’utente il solo compito di vuotare il serbatoio dell’acqua sporca e riempire quello dell’acqua pulita.

A questo proposito è possibile lavare con acqua calda fino a 60 gradi e migliorare l’igiene aggiungendo l’apposito detergente, fornito da Tineco e acquistabile anche separatamente una volta esaurita la fornitura iniziale. Da segnalare una asciugatura molto rapida del pavimento, visto che entrambi i modelli aspirano l’acqua sporca lasciandone sul pavimento una quantità davvero minima.

Autonomia ottima solo su Floor One S5

La presenza di un motore rimovibile su Floor One S5 Combo ha comportato qualche sacrificio anche a livello di batteria. Tineco ha infatti alloggiato una unità da 2.500 mAh sulla versione combo, decisamente inferiore rispetto ai 4.000 mAh di Floor One S5.

Nella vita reale questo si traduce in una autonomia appena sufficiente per Floor One S5 Combo, che difficilmente arriva a 20 minuti. Ho pulito in maniera accurata una stanza di circa 15 metri quadri e la batteria è passata dal 100% al 25%, mentre con una pulizia più “frettolosa” sono arrivato a circa 40 metri quadri con una carica intera. Numeri non proprio soddisfacenti, anche se le cose migliorano utilizzando il dispositivo come aspirapolvere. In questo caso si possono raggiungere i 40-45 minuti, un risultato più che accettabile.

Floor One S5 invece offre una autonomia decisamente superiore, sfiorando i 40 minuti di autonomia in modalità automatica e quasi 30 al massimo della potenza. Devo dire che la modalità automatica come sempre è la soluzione migliore, visto che la lavapavimenti individua in maniera molto precisa lo sporco sul pavimento regolando in maniera impeccabile la potenza di aspirazione.

Entrambe hanno tempi di ricarica lunghi, superiori alle tre ore, per cui la pulizia degli ambienti va pianificata per bene per evitare di trovarvi con la batteria scarica e metà stanze ancora da pulire.

Peccato solo per il fatto che il corpo principale non si pieghi troppo, difetto già presente anche nei modelli precedenti, rendendo di fatto impossibile la pulizia sotto ai mobili. la spazzola infatti tende ad alzarsi e pulisce fino a una decina di centimetri dal bordo esterno, costringendo a utilizzare metodi tradizionali per il lavaggio completo del pavimento. In questo avrebbe senza dubbio aiutato una maggiore flessibilità del corpo principale, con una maggiore inclinazione.

Floor One S5 Combo è il re della versatilità

Autonomia appena sufficiente quindi per S5 Combo, che però ha dalla sua una grande versatilità, potendo essere utilizzato anche come aspirapolvere. Peccato per l’assenza di ulteriori accessori, come un tubo di prolunga e una spazzola per pavimenti, ma nel complesso si tratta di una soluzione molto valida, ideale per pulire piccoli ambienti.

Floor One S5 Combo ha l’indubbio vantaggio di permettervi di pulire letteralmente ogni angolo di casa, raccogliendo magari una ragnatela dietro a una porta, o dello sporco che la spazzola non riesce a raggiungere, senza dover avere con sé un aspirapolvere tradizionale. Sganciare il motore e collegarlo al serbatoio è semplicissimo e richiede davvero pochi secondi, evitando di dover portare con sé un aspirapolvere tradizionale.

In conclusione

Tineco conferma ancora una volta la bontà e l’elevata qualità dei propri prodotti con un’accoppiata vincente, pensata per offrire una soluzione in grado di rispondere a diverse esigenze. Se Floor One S5 Combo svela subito la sua grande versatilità, con il motore rimovibile che si trasforma in aspirapolvere cordless, Floor One S5 è la soluzione perfetta per chi vuole grande autonomia e potenza, per una pulizia del pavimento di qualità.

Per questo il primo è ideale per chi non ha ancora un aspirapolvere cordless e vuole combinare l’acquisto, il secondo invece è la soluzione migliore per chi dispone già di altri strumenti per la pulizia e vuole concentrarsi esclusivamente sul lavaggio del pavimento. Peccato solo per alcuni problemi di maneggevolezza che non permettono di utilizzarli in maniera esclusiva.

Potete acquistare entrambi i dispositivi su Amazon utilizzando i seguenti link e codici sconto: