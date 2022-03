Recensione Tineco Floor One S5 Combo con Multitasker Kit – Un paio di mesi fa vi ho parlato di Tineco FLOOR ONE S5 Combo, la nuova lava pavimenti di Tineco che all’occorrenza sapeva trasformarsi in aspirapolvere. In quell’occasione vi ho parlato della sola pecca relativa a quel prodotto, ovvero l’assenza di un numero adeguato di accessori.

Tineco infatti permette di sganciare il motore, aggiungere un contenitore per la polvere e un bocchettone per pulire le fessure, vanificando in parte la propria idea. Nel corso di questi mesi Tineco ha raccolto le segnalazioni dei recensori e dei consumatori e ha deciso di porre rimedio alla situazione, lanciando il Multitasker Kit, una soluzione prona a trasformare il bruco S5 Combo in una bellissima farfalla.

Tineco mi ha mandato il nuovo kit e l’ho provato per un paio di settimane, e oggi vi racconto come mi sono trovato.

Un bruco che diventa farfalla

Non vi palerò quindi delle prestazioni di Tineco FLOOR ONE S5 Combo, immutate per quanto concerne la parte del lavaggio dei pavimenti. Nella nostra recensione potete trovare tutti i dettagli e le mie impressioni, insieme a quelle legate alla versione standard.

Oggi dunque mi concentrerò solamente sul Multitasker Kit, pensato per sfruttare in maniera completa la parte aspirapolvere del prodotto. Se avete letto la recensione ricorderete che S5 Combo dispone di una peculiarità rispetto alla versione normale: il motore di aspirazione può essere staccato dal corpo principale, per diventare un normale aspirapolvere cordless, ideale per pulire la casa senza dover lavare i pavimenti.

Nella confezione di vendita della lavapavimenti troviamo solo un contenitore per lo sporco, da collegare al motore, e un bocchettone. Il Multitasker kit rimedia a questa mancanza, evolvendo quello che fino a poche settimane fa era solo un bruco appeso alla lavapavimenti, trasformandolo in una farfalla pronta a spiccare il volo per pulire la casa.

Premetto che utilizzo un aspirapolvere Tineco Pure One S12 da quasi un anno (qui trovate la recensione completa) e continuo a reputarlo il migliore in circolazione per una serie di soluzioni impareggiabili. Il kit di trasformazione che mi ha mandato Tineco mi ha decisamente fatto vacillare, in quanto ha posto rimedio ad alcune limitazioni di One S12, dimostrandosi molto più flessibile in determinate situazioni.

Il kit, che può essere acquistato separatamente solo sul sito ufficiale, include un tubo di prolunga composto da due elementi, una spazzola motorizzata da 240 mm (con spazzola larga 200 mm) e una spazzola motorizzata più piccola per divani e materassi. É inoltre presente una base su cui fissare l’aspirapolvere per tenerlo in ordine quando non viene utilizzato.

Quattro elementi che fanno diventare Tineco FLOOR ONE S5 Combo uno strumento decisamente completo.

Solo un paio di pecche

Ovviamente non tutto è perfetto, ma trattandosi di un kit di modifica ed espansione è normale che il produttore abbia dovuto fare i conti con alcune limitazioni, di cui vorrei parlarvi prima di scoprire come funziona nell’uso di tutti i giorni.

La prima pecca è l’assenza di LED frontali per illuminare il pavimento: qualcuno potrà pensare che si tratti di una funzione inutile, ma dopo che avete provato un aspirapolvere con illuminazione frontale, capirete perché è impossibile farne a meno. La mancanza dei LED frontali rende più difficile l’individuazione dello sporco, costringendo a ripassare sullo stesso punto per una maggiore sicurezza.

La seconda pecca riguarda l’autonomia e la capienza del raccoglitore per la polvere. Quest’ultimo è piccolo e va svuotato ogni 1-2 giorni, niente di grave ma si poteva comunque fare meglio. Per quanto riguarda l’autonomia, va detto che molto dipende dal tipo di utilizzo. Nel mio caso, ad esempio, l’aspirapolvere viene utilizzato per pulire gli angoli delle stanze e alcune aree della casa in cui il robot aspirapolvere non arriva (sotto ad alcuni mobili, dietro le porte), operazioni che in media richiedono una ventina di minuti.

Partendo da una batteria carica al 100% sono riuscito a portare regolarmente a termine le pulizie con una carica residua prossima al 30%, quindi l’autonomia complessiva si aggira sui 30 minuti, quasi sempre con la potenza massima. Un risultato un po’ al di sotto delle aspettative ma comunque sufficiente per un uso non particolarmente impegnativo. Dopotutto non si tratta di un prodotto nato per fare da aspirapolvere, per cui questa duttilità va comunque apprezzata.

Se guardiamo all’uso misto (lavapavimenti/aspirapolvere) è comunque sempre possibile raggiungere i 30 minuti complessivi, visto che i consumi sono sostanzialmente gli stessi nelle due modalità. Questo significa che difficilmente riuscirete a pulire tutta la casa senza dover ricorrere a una ricarica.

Maneggevolezza estrema

Qualcuno si starà chiedendo il perché di un titolo simile se finora vi ho parlato solo di (piccoli) difetti. È presto detto, una volta che inizierete a utilizzare il Multitasker kit, qualsiasi altro aspirapolvere cordless vi sembrerà un dinosauro. Il peso ridotto è una delle prime cose che si nota, soprattutto per me che vengo da un Pure One S12, maneggevole ma decisamente più pesante. Questo S5 Combo è quindi una farfalla leggera che vi permette di volteggiare per casa senza affaticarvi.

Visto il peso contenuto la spazzola principale non è dotata di ruote e quello che ad alcuni potrebbe sembrare un difetto per me è un grosso pregio. Senza le ruote che limitano pesantemente la mobilità, la spazzola diventa leggera e maneggevole, infilandosi senza problemi in spazi stretti dove le ruote rappresentano un impiccio. E l’assenza delle ruote permette alla spazzola di avere un angolo fino a 180 gradi rispetto al tubo: in questo modo per pulire sotto i mobili più bassi non è necessario ricorrere a strane contorsioni o a movimenti bizzarri. Sempre con il vantaggio di un peso ridotto, che rende più leggere anche le pulizie.

Il pulsante di accensione risulta sempre comodo da raggiungere e l’ampio display mostra le informazioni necessarie, per sapere sempre l’autonomia residua e la potenza applicata. Una soluzione geniale che trasforma un dispositivo di qualità, che non mi aveva però convinto al 100%, in un compagno di pulizie impareggiabile.

In conclusione

Vale dunque la pena di acquistare il Multitasker Kit di Tineco? Se avete già acquistato in passato un FLOOR ONE S5 Combo si tratta di un kit obbligatorio, solo così infatti potrete sfruttarlo al 100%, arrivando anche a rinunciare a un aspirapolvere dedicato. E se non lo avete ancora acquistato, e state cercando un dispositivo versatile in grado di coprire diverse esigenze, l’accoppiata FLOOR ONE S5 Combo – Multitasker Kit è da non perdere.

Avrete una lavapavimenti di alta qualità e un aspirapolvere cordless, spendendo molto meno rispetto all’acquisto di due dispositivi separati. Col vantaggio di averne solo uno da caricare e con la possibilità di passare rapidamente da una funzione all’altra. Qui sotto trovate i link per l’acquisto della lavapavimenti e del kit.