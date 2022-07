Mentre il settore delle criptovalute fa registrare il suo peggiore momento storico, GameStop decide di andare in controtendenza e di lanciare il suo mercato dedicato ai Non Fungible Token (NFT). Una scelta estremamente coraggiosa, considerata la grande fuga messa in atto da una miriade di investitori, terrorizzati da una serie di smottamenti senza soluzione di continuità del settore.

Il colosso dei videogiochi ha lanciato il suo marketplace indicando una strategia ben precisa, formata in pratica da due ingredienti base, per cercare di stuzzicare gli utenti a frequentarlo: tariffe basse e velocità elevate. Chi deciderà di utilizzarlo potrà acquistare, vendere, scambiare e creare NFT, consultando le statistiche e avendo a disposizione materiale didattico, teso con tutta evidenza a favorire la formazione e a rendere più facili i vari processi.

La speranza di GameStop è naturalmente che la buriana in atto si calmi. Intanto, però, l’azienda di giochi elettronici prende posizione in un mercato il quale era dato in grande crescita all’inizio dell’anno, iniziando a presidiarlo in attesa che ritorni il sereno. Una mossa in controtendenza che sembra avere senso anche per il fatto che solitamente crisi di questo genere non comportano la fine di un settore, ma una chiarificazione del quadro al suo interno.

Il nuovo mercato NFT di GameStop: di cosa si tratta

Il nuovo marketplace era già stato annunciato e il suo avvio non costituisce di conseguenza una novità vera e propria. Basata sul livello 2 di Ethereum, l’app consente agli utenti di collegarsi al mercato con wallet forniti da GameStop o di proprietà, a patto che siano compatibili con la blockchain di Vitalik Buterin. Già in questo momento sono presenti sulla piattaforma oltre 200 raccolte e 53mila NFT. Chi intende utilizzare le funzionalità messe a disposizione dei creatori di contenuti dovrà comunque presentare una domanda per essere abilitato a farlo.

L’azienda ha rilasciato un comunicato per l’occasione, affermando l’intenzione di estendere le funzionalità attualmente presenti sulla piattaforma. Inoltre sulla homepage del marketplace ha anticipato la prossima disponibilità del supporto per Immutable X, piattaforma basata su Ethereum utilizzata da alcuni giochi NFT. GameStop e Immutable X stanno già collaborando per un programma di sovvenzioni da 100 milioni di dollari a favore degli sviluppatori.

GameStop sembra fiduciosa in una prossima ripresa del mercato

La decisione della popolare azienda statunitense di videogiochi arriva in un momento molto particolare, in cui il settore NFT sembra in caduta verticale. Inoltre pochi giorni fa GameStop ha annunciato la sua decisione di licenziare un numero imprecisato di dipendenti. In base alle indiscrezioni circolate nelle ore successive alle dichiarazioni dell’amministratore delegato, Matt Furlong, il provvedimento andrebbe a colpire soprattutto il quartier generale della società a Grapevine, in Texas.

Occorre però precisare che alla crisi del settore sarebbero per ora estranee alcune nicchie ben precise, a partire dal mondo dell’arte. In particolare, a crescere in maniera impetuosa nel corso degli ultimi mesi è stato il settore dell’arte generativa, tra gli spazi meno conosciuti dai non esperti, che è però riuscita a cumulare dati importanti. L’esempio più noto in tal senso è rappresentato dalla collezione Fidenza di Tyler Hobbs, i cui pezzi valgono al momento un minimo di 83 ETH.

Mentre Chromie Squiggle, una delle prime collezioni lanciate su Art Blocks, ha dato vita ad una crescita enorme in un arco temporale di quindici giorni, con le quotazioni le quali sono passate da 6 a circa 11 ETH su OpenSea. Un trend condiviso da Meridian di Matt DesLauriers e Archetype di Golid, che hanno visto la propria quotazione salire rispettivamente a 11 e 27 ETH.

Come al solito, quindi, il mercato sembra indicare la necessità di selezionare al meglio i propri investimenti e puntare su quegli NFT i quali denotano effettive potenzialità, invece di dare vita ad investimenti indiscriminati, pensando che tutti i non fungible token possano crescere. Proprio su questa crescita di consapevolezza sembra puntare GameStop con il suo nuovo marketplace.

