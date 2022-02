GameStop ha ufficializzato il proprio mercato per gli NFT e sta mettendo in piedi un fondo da un massimo di 100 milioni di dollari per gli sviluppatori di giochi, nonostante il settore videoludico paia contrario a questo fenomeno.

Il nuovo mercato per gli NFT di GameStop dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno ed è fondato sulla piattaforma Immutable X basata sulla popolare blockchain della criptovaluta Ethereum.

Immutable X ha lo scopo di contenere i principali difetti di Ethereum, ossia il suo enorme consumo di energia e le elevate commissioni associate.

Le collaborazioni esistenti di Immutable dovrebbero dare una spinta alla nuova iniziativa di GameStop poiché le aziende che già utilizzano Immutable X saranno in grado di presentare i loro NFT sul suo marketplace.

Il mercato di GameStop è presentato come un luogo in cui acquistare e vendere risorse di gioco rappresentate da token blockchain, come ad esempio immobili digitali, armi e skin dei personaggi di gioco.

Aziende leader di settore come Ubisoft hanno ricevuto pesanti critiche da parte dei giocatori e poco entusiasmo da parte degli sviluppatori relativamente al fenomeno degli NFT nell’industria videoludica.

