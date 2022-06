eBay sembra assolutamente intenzionato a proseguire la sua strategia di attenzione nei confronti dei Non Fungible Token. A confermarlo è l’acquisizione di KnownOrigin, un marketplace di NFT con sede legale nel Regno Unito il quale ha iniziato la sua attività nel corso del 2018, collezionando da quel momento un volume di scambi pari a 7,8 milioni di dollari, secondo i dati che sono stati diffusi da DappRadar.

L’acquisizione arriva ad un mese di distanza dal rilascio della sua collezione di NFT in collaborazione con la piattaforma basata su Tezos e Polygon, OneOf, con il primo di essi dedicato alla leggenda dell’hockey su ghiaccio Wayne Douglas Gretzky. È stato Jamie Iannone, CEO di eBay, a ricordare in una dichiarazione che in tal modo l’azienda di commercio elettronico si propone alla stregua di un vero e proprio punto di riferimento per l’intero settore.

Per quanto riguarda invece KnownOrigin, nel corso del passato mese di febbraio, ha raccolto 3,5 milioni di sterline (l’equivalente di 4,3 milioni di dollari) in un round di serie A guidato dalle società di criptovalute GBV e Sanctor Capital. Dati che hanno evidentemente catturato l’attenzione del gigante di San Jose, inducendolo a incorporarlo nella propria galassia.

A proposito di KnownOrigin

Come abbiamo ricordato, KnownOrigin è un marketplace che ha iniziato la sua attività nel corso del 2018 a Manchester, ove è ubicata la sua sede, dopo essere stato fondato da Andy Gray, David Moore e James Morgan. In particolare, la piattaforma rende possibile agli artisti e ai collezionisti la creazione, l’acquisto e la rivendita di token non fungibili, utilizzando nelle varie transazioni la propria blockchain. Dal momento della sua fondazione, KnownOrigin ha fatto registrare una crescita estremamente significativa, originata proprio dalla rivoluzione nel modo di fruire e trattare gli NFT.

È stato David Moore, il co-fondatore dell’azienda a sottolineare come la sua creazione sia stata condotta nell’intento di fornire un supporto a creatori e collezionisti di NFT teso a permettere loro di avere il massimo di sicurezza in termini di qualità. Proprio per crescere ancora di più, cogliendo le nuove opportunità prospettate dal mercato, ora KnownOrigin si appresta ad una nuova tappa del suo viaggio, stavolta in compagnia di eBay, chiamata a sua volta ad apportare la sua ormai prolungata esperienza nel commercio elettronico.

L’attivismo di eBay nel settore NFT

L’acquisizione di KnownOrigin dimostra il forte interesse di eBay nei confronti degli NFT, già esplicitato dal lancio della sua collezione “Genesis”, una serie di interpretazioni 3D e animate delle tante icone sportive che sono state ritratte sulle copertine di Sports Illustrated nel corso degli anni.

Un interesse il quale deve però fare i conti con un numero crescente di mercati NFT nativi di criptovalute già presenti sul mercato e ben decisi a non lasciare spazio alla concorrenza, neanche a quella rappresentata da un vero e proprio gigante come eBay. Anche perché secondo alcuni, in particolare il Wall Street Journal, la bolla dei token non fungibili sarebbe già esplosa, come dimostra il -92% fatto segnare nell’ultima settimana di aprile rispetto al settembre del 2021.

Come in tutte le bolle, però, proprio il prosciugamento del mercato può rivelarsi il momento in cui resteranno soltanto i soggetti più attrezzati per una confortevole navigazione. eBay si propone naturalmente di essere tra le aziende in grado di proporsi con tutta la forza del suo nome nella fase successiva.

Leggi anche: Shopify scommette sugli NFT per una nuova era dello shopping