Che Amazon tenga molto alla celerità delle spedizioni dei prodotti presenti a catalogo non è affatto un mistero, e mai lo è stato. Ma di recente il colosso dello shopping online sta tastando nuove strade. Ne sono un esempio il via alle consegne quando in casa non c’è nessuno, le consegne a piedi e in bici per pensionare i furgoni in città, o il nuovo servizio Buy with Prime, che permette agli store terzi che lo desiderano di godere di tutti i vantaggi della formula Prime, quindi anche al di fuori delle porte dello store di Amazon.

L’ultimo passo in questo campo si chiama Amazon Shipping, un servizio che pare proprio legato a quest’ultima soluzione, perché funge da strumento che serve per farsi consegnare gli acquisti da Amazon, fuori dal proprio store, cioè da ogni negozio online aderente. Una specie di spedizioniere, per intenderci, una soluzione che fa da tramite fra gli store online esterni ad Amazon e casa propria. Scopriamo insieme di che si tratta, ora che casa Jeff Bezos gli ha riservato un’intera sezione dedicata, anche in Italia.

Cos’è Amazon Shipping

Amazon Shipping gestisce le spedizioni degli ordini dal tuo sito web e da altri canali e-commerce – o ancora – Amazon Shipping consegna i tuoi acquisti da ogni sito web. Il colosso del commercio di Jeff Bezos la spiega così questa nuova soluzione nelle due pagine che ne parlano e ne descrivono le peculiarità.

In sostanza Amazon Shipping è uno strumento che offre servizi di spedizione alle aziende che desiderano consegnare i loro ordini ai propri clienti usando Amazon Shipping, come unico intermediario. Da parte sua Amazon Shipping offre ritiri dei colli 7 giorni su 7 e consegne ai clienti il giorno successivo.

Si presenta come un servizio che soprattutto non prevede costi aggiuntivi per le consegne domestiche o nei fine settimana e non prevede nemmeno vincoli di durata. Amazon tiene a precisare inoltre che al fine di risolvere eventuali problemi è predisposto un servizio clienti dedicato, che fa parte del pacchetto di servizi offerto (di cui non conosciamo né costi, né altro al momento).

Queste informazioni riguardano chiaramente la parte dei venditori, che possono ottenere maggiori informazioni su Amazon Shipping o richiederne di ulteriori in maniera più specifica (c’è un formulario dedicato in fondo) attraverso questa pagina web.

Agli utenti Amazon Shipping offre la comodità e le garanzie del nome che porta, oltre alla velocità di consegna e la semplicità nel rintracciare e monitorare la propria spedizione. Questi i passaggi esemplificati:

Fai un acquisto online, su Amazon.it o su qualsiasi altro sito web

La spedizione viene preparata: il venditore affida la spedizione ad Amazon Shipping

Amazon Shipping consegna il tuo acquisto: cioè lo prende in carico dal venditore e lo consegna direttamente a te

A parte i partner con cui Amazon collabora per gestire le spedizioni (ShippyPro, Qapla e Gsped) al momento non vi sono altre informazioni al riguardo, che immaginiamo arriveranno prossimamente (qui per maggiori dettagli). Un indizio di un prossimo addio ai corrieri e servizi terzi come SDA di Poste Italiane, Bartolini e simili? Staremo a vedere. Intanto, visto che l’Amazon Prime Day 2022 è in corso nel momento in cui scriviamo, vi lasciamo con le offerte più interessanti della campagna promozionale suddivise per categorie:

