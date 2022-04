Con un annuncio a sorpresa, Amazon presenta Buy with Prime, un modo tutto nuovo per beneficiare dei vantaggi del servizio Prime su qualsiasi negozio online, dentro e fuori Amazon. Il colosso di Jeff Bezos descrive così quella che è una novità destinata a fare scalpore per motivi che già si intuiscono da queste prime battute. Le potenzialità del servizio sono molte e variegate, benché al momento delimitate all’interno dei confini statunitensi, ragion per cui vale la pena inquadrare in due parole il tutto.

Cos’è il nuovo servizio Buy with Prime di Amazon

È un servizio che permette di poter godere di tutti i vantaggi di Prime anche al di fuori delle porte dello store di Amazon, in sostanza. Questo vuol dire spedizioni rapide e gratuite, praticamente zero problemi per i resi, e pagamenti semplici e veloci con tutto a portata di mano (quindi metodi di pagamento memorizzati, eventuali buoni e via dicendo). In tutto ciò, gioca un ruolo di primo piano anche la garanzia della firma Amazon Prime, che fa sempre comodo per i clienti e per gli stessi negozi online che desidereranno abbracciare questo servizio, Buy with Prime, per ora limitato al mercato statunitense.

Dunque, esaudita la domanda da cui tutto ciò deriva: perché limitare i benefici della logistica di Prime ad Amazon.com?

Come funziona e per chi è disponibile

Gli store che decideranno di partecipare a Buy with Prime presenteranno il logo Prime e le date di consegna prevista dei prodotti idonei sul loro stesso negozio online, potendo offrire ai propri clienti da una parte un’esperienza di pagamento semplice e conveniente con Amazon Pay, dall’altra la rete di evasione degli ordini di Amazon per la consegna. Amazon gestirà anche i resi gratuiti per gli ordini idonei. Con queste parole Amazon chiarisce seduta stante i vantaggi che gli stessi commercianti aderenti potranno ottenere con questo servizio (che gratuito per loro non sarà, si capisce).

Non vale nemmeno la pena sottolineare le potenzialità che potrebbe avere. Ma per ora Buy with Prime è disponibile solo su invito inizialmente per i commercianti che utilizzano la logistica di Amazon FBA (Fulfillment by Amazon), in seguito anche per gli altri che ne sono fuori. Costoro possono aggiungere Buy with Prime al proprio negozio online in pochi minuti, perché l’inventario è già archiviato nei centri logistici di Amazon. E una volta attivo, i commercianti riceveranno le informazioni sugli ordini degli acquirenti, compresi gli indirizzi e-mail, che possono utilizzare per garantire loro un servizio clienti ottimale.

Questa politica iniziale di partecipazione su invito durerà per tutto il 2022. A noi utenti, oltre al fatto che dovremo aspettare un eventuale arrivo anche oltreatlantico, non ci resta che attendere il lancio ufficiale, previsto entro l’anno.

