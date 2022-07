Il colosso dell’e-commerce Amazon utilizza già in alcune zone dei furgoni elettrici per le consegne, che inquinano meno delle controparti con motore a combustione e sono amici dell’ambiente, il che al giorno d’oggi restituisce benefici anche in termini di pubblicità e viene visto in maniera positiva dall’opinione pubblica.

I furgoni elettrici però, in determinati contesti, possono essere scomodi da utilizzare per le consegne per esempio nei centri urbani affollati; ecco dunque che Amazon ha deciso di iniziare a testare una nuova soluzione: delle bici elettriche da carico.

Amazon utilizzerà dei mini furgoni che in realtà sono bici elettriche da carico

Questa è la soluzione adottata dall’azienda, che vedrà i primi esemplari a lavoro nella città di Londra. Si tratta di bici elettriche da carico a quattro ruote, simili ad un furgone in miniatura, che utilizzano una trasmissione per e-bike dedicata alla propulsione del mezzo. Il corriere avrà una postazione in tutto e per tutto simile ad una bicicletta, la sua pedalata innesterà il motore elettrico che farà il grosso del lavoro per portare avanti il veicolo. I mezzi sono limitati ad una velocità di 25 km/h, più che sufficiente per effettuare consegne nei centri urbani affollati.

Secondo quanto riporta The Guardian, i test su questo nuovo strumento dedicato alle consegne inizieranno nel distretto di Hackney (est di Londra), le bici da carico saranno affiancate non solo dai tradizionali furgoni elettrici che già operano nella zona, ma anche da personale deputato dalle consegne a piedi (decisamente efficienti nelle aree urbane dense e gestiti da hub di pacchi mobili che riforniscono i corrieri).

John Boumphrey, Country Manager di Amazon nel regno unito ha dichiarato:

“Amazon sta guidando verso un futuro globale a zero emissioni di carbonio. Un modo per farlo è attraverso la trasformazione delle nostre reti di trasporto. Le nostre nuove biciclette elettriche da carico, i deambulatori e la crescente flotta di consegne di veicoli elettrici ci aiuteranno a effettuare consegne ai clienti a emissioni zero più che mai a Londra e nel Regno Unito nei prossimi mesi”.

Come il colosso dell’e-commerce, anche altre aziende nel settore delle spedizioni sono interessate alla mobilità green, UPS per esempio ha iniziato i test di un mezzo per le consegne simile qualche mese fa in Scozia e in seguito anche nella città di New York. DHL sta anch’essa testando un veicolo simile nel Regno Unito, mentre il servizio Postale degli Stati Uniti (USPS) ha avviato l’utilizzo di tricicli elettrici per la consegna di pacchi, pensati per essere in grado di trasportare il carico postale di un’intera giornata.

Insomma ben vengano gli sforzi delle società di spedizioni per rendere le consegne più efficienti e meno inquinanti, con il passare del tempo assisteremo sicuramente ad un aumento esponenziale di questi mezzi soprattutto nei centri urbani, dove soluzioni di questo tipo contribuiscono a rendere meno congestionato e meno inquinante il traffico urbano.

Potrebbe interessarti anche: Amazon lancia le Esperienze Prime Day, comprese nel prezzo dei prodotti