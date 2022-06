Amazon continua a rivoluzionare e innovare il mondo dell’e-commerce e delle consegne a domicilio e questa volta lo fa grazie ad Amazon Key che arriva in Italia in fase sperimentale.

Il progetto – lanciato negli Stati Uniti nel 2017 – partirà da mille condomini selezionati a Roma e Milano grazie all’integrazione in Italia con le bacheche interattive di Laserwall e consentirà ai corrieri del colosso di consegnare i pacchi in totale sicurezza nel condominio anche quando in casa non c’è nessuno.

Come funzionerà Amazon Key in Italia

Come detto, il servizio si avvarrà degli strumenti di videosorveglianza e chiavi digitali di Laserwall in combinazione con gli Amazon Web Services – le tecnologie cloud di Amazon – al fine di identificare in tempo reale il corriere. In particolar modo, le bacheche interattive di Laserwall, dotate di schermo touchscreen e videocamera integrata, consentiranno ai condomini di leggere avvisi importanti riguardo le consegne e fornire i codici di accesso al palazzo.

I condomini selezionati per la fase sperimentale si avvarranno di un dispositivo, compatibile con vari tipi di citofoni, con un sistema di accesso con tastierino numerico che si interfaccerà con l’applicazione utilizzata dai corrieri Amazon per tracciare le consegne.

Amazon Key sarà disponibile per tutti i prodotti venduti da Amazon ed elaborati da Amazon Logistic e non sarà un’esclusiva dei clienti Amazon Prime, almeno per ora.

Qualora il progetto dovesse avere successo in questa fase sperimentale è lecito aspettarsi un’adozione sempre più ampia nel resto del territorio nazionale.

